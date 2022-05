Haute-Garonne : une grande transhumance... à 10 kilomètres de Toulouse

Cette grande transhumance a rassemblé 520 brebis et du monde au bord des routes.

Elles sont attendues comme les coureurs du Tour de France. Près de 520 brebis des Pyrénées ont défilées ce dimanche à une dizaine de kilomètres de Toulouse. Au bord de la route, des centaines d'habitants se sont levés tôt pour observer le passage de la caravane mise en place par le conseil départemental de Haute-Garonne. "Dans nos milieux urbains, on n'a pas l'habitude de voir ces animaux dans la rue", souligne Huguette. "Je me suis levée tôt avec mon petit-fils pour lui montrer."

Tous ont assisté à une véritable transhumance sur 17 kilomètres de Villeneuve-lès-Bouloc au parc du château de Launaguet mais contrairement à leur trajet habituel, sur les hauteurs des Pyrénées, cette fois-ci au cœur de zones résidentielles.

En tête du troupeau, on retrouve Moïse, le berger avec son bâton et ses trois chiens. "Il faut rester vigilant car il peut y avoir des dangers sur les 17 kilomètres de parcours. Si un portail est mal fermé et que toutes les brebis rentrent, ça peut devenir compliqué."

Retour à la nature et éco-pâturage

Fabien, autre berger, est positionné à l'arrière de la caravane. Derrière lui, des dizaines d'habitants suivent la marche rapide des ovins. "Les gens vivent en ville, mais ça leur manque de tutoyer un peu la nature, de retourner à des choses simples."

Si les enfants sont ravis de pouvoir approcher d'aussi près les animaux, Fabien rappelle que "ce type d'opération n'est pas seulement pour la photo". "Nous les bergers, on voit toute cette herbe qui poussent au bord des routes, c'est des zones à fort potentiel. Il y a beaucoup d'endroits à entretenir et ça évite d'avoir recours à des produits ou machines grâce à nos brebis. C'est presque le début de la décroissance."

Des dizaines d'habitants ont suivi le cortège. © Radio France - TV

Cette opération profite aux communes et aux éleveurs. Des activités sont proposées aux enfants pour mieux découvrir la profession de berger et les terrains peuvent ainsi être entretenus. L'éleveur sans terre trouve des hectares pour ces bêtes mis à disposition par les communes.