Haute-Loire : les opposants au contournement de la RN88 ont saisi le Conseil d'État

Une nouvelle action des associations opposées au chantier de contournement de la RN88 dans l'Yssingelais. Après avoir été déboutées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 24 février, la FNE AURA, la FNE Haute-Loire, AUTA et SOS Loire Vivante ont saisi le Conseil d'État la semaine dernière. Elles doivent envoyer leur rapport complet à la plus haute juridiction administrative en France dans les prochains jours, et le Conseil d'État devrait se prononcer sous une période d'un mois au plus.

à lire aussi Les opposants à la déviation de la RN 88 appellent aux dons pour financer leur combat judiciaire

Les quatre associations environnementales espèrent toujours faire suspendre le chantier de contournement de la RN88, qui a débuté en janvier 2021 dans le secteur de Saint-Hostien et du Pertuis.