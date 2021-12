Haute-Loire : le contournement de la RN88 face à des obstacles fonciers et juridiques

C'est l'un des projets phares de Laurent Wauquiez à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes : bâtir une déviation de la RN88 entre Yssingeaux et le Puy-en-Velay. Mais dans une enquête publiée la semaine dernière, Mediacités révèle que la collectivité a commencé les travaux sans avoir à disposition les terrains suffisants.

L'enquête de Mediacités se base sur un document fourni par la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), selon lequel il manquait, en décembre 2020, vingt-six hectares pour mener à bien le chantier. Contactée, la Région répond par l'intermédiaire de la conseillère de Haute-Loire, Caroline Di Vincenzo, qu'à la fin 2021 il ne manque que sept hectares.

Des terrains qui ne seraient pas essentiels à la poursuite du chantier selon la conseillère régionale. Ce qui explique le lancement à l'hiver 2021 des premiers travaux de défrichage sur les communes du Pertuis et de Saint-Hostien. Les opposants avaient dénoncé une opération médiatique de la part de Laurent Wauquiez, quelques mois avant des élections régionales qu'il a remportées haut la main.

Une déclaration d'utilité publique caduque depuis 2008

Jusqu'en 2008, la région Auvergne-Rhône-Alpes a pu procéder à des expropriations sur les communes du Pertuis et de Saint-Hostien, en vertu de la déclaration d'utilité publique du projet de contournement de la RN88, qui date de 1998. Le document est caduque depuis douze ans et les acquisitions foncières doivent désormais se faire à l'amiable. Avec des méthodes qui questionnent les opposants. C'est ce qu'explique cette propriétaire terrienne. Elle possède entre 2 et 3 000 hectares au Pertuis. Et explique avoir reçu depuis deux ans, des appels, des courriers insistants. "Et si je ne vends pas? demande-t-elle un jour. "De toutes façons, lui répond elle, à un moment donné on ira au tribunal." La propriétaire, qui souhaite rester anonyme, ne parle pas de menaces caractérisées mais dit n'être pas sereine.

A la Région, on affirme qu'aucune pression n'a été exercée. "Pour moi ces accusations sont graves, déclare Caroline Di Vincenzo. Depuis que la Région a repris ce projet, on s'est engagés dans la voie de la concertation, en l'adaptant aux exigences, notamment sur la partie environnementale. Mais on est vraiment engagés dans une démarche d'acquisition amiable des parcelles que nous souhaitons acquérir, et les agents de la Région cherchent vraiment à réaliser ce projet avec les agriculteurs, les habitants et les propriétaires, et non pas contre eux."

Pour les propriétaires qui accepteront de céder leurs terres, des mesures compensatoires doivent être annoncées. La commission idoine doit tenir sa première réunion ce vendredi 10 décembre.

Début des travaux prévus en septembre 2022

Les premiers coups de pelleteuse et de tronçonneuse à l'hiver 2021 n'ont servi qu'à défricher. La région doit entretenir les parcelles concernées jusqu'au début du chantier du contournement, prévu en septembre 2022. Selon Caroline Di Vincenzo, ces travaux d'entretien ont pour l'instant coûté 1,3 million d'euros à la Région. De l'argent jeté par les fenêtres pour Renaud Dumas, conseiller régional d'opposition et vice-président de France Nature Environnement 43 : "tout ce qui a été fait, puisque ce sont essentiellement des haies qui ont été arasées, déjà en un an ça repousse, on peut dire que l'argent public dépensé en 2021, devra être remis sur la table en 2022."

L'année 2022 sera cruciale pour le contournement de la nationale 88 au Pertuis et à Saint-Hostien : les travaux doivent commencer en septembre, d'ici là les opposants préparent de nouvelles actions pour obtenir l'annulation du projet.

