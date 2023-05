Haute-Saône : à Loulans-Verchamp, le réaménagement de cours d'eau a permis à la nature de reprendre ses droits

A Loulans-Verchamp, la Quenoche et la Linotte ont été réaménagées pendant six ans de 2014 à 2020.

Un peu de vert dans un département gris à l'été 2022. L'aménagement des deux cours d'eau à Loulans-Verchamp (Haute-Saône), la Quenoche et la Linotte a permis ont permis à une partie de ce petit village de 400 âmes d'avoir un "oasis de fraîcheur" comme le décrit son maire Guillaume Blondel Gaborieau, pendant l'été marqué par une sécheresse.

ⓘ Publicité

Six ans d'études et de travaux

"Pendant des années, pour tout un tas de raisons, les hommes ont profondément modifié ces cours d'eau ces derniers siècles pour alimenter les moulins, les forges du village. La rivière aujourd'hui courante et dynamique était jusqu'à présent une sorte de lac plat avec de la vase et des nénuphars", explique le maire de la commune.

loading

Pendant six ans, de 2014 à 2020 avec le Syndicat mixte d'aménagement de la moyenne et basse vallée de l'Ognon, des études et travaux ont eu lieu pour réaménager ces cours d'eau. "Aujourd'hui, nous avons en charge de redonner à l'Ognon sa qualité, et c'est aussi redonner de la qualité à ses affluents comme ces deux cours d'eau. On recrée aussi de la biodiversité et on recrée de la faune et de la flore." explique Gilles Pinassaud, son président.

"La rivière dysfonctionnait complètement avec quasiment plus de vie dedans", renchérit Guillaume Blondel Gaborieau. "On a choisi d'effacer tout ce que l'homme avait fait sur cette rivière et de lui rendre son côté plus naturel, ses méandres. On a désormais une rivière qui au-delà de sa forme sinueuse est connectée aux berges puisque son lit est à la bonne hauteur. Et donc les zones humides fonctionnent en jouant leur rôle d'éponge en hiver en retenant l'eau et en la relâchant tout doucement dans le cours d'eau en été quand il n'y a pas plus de pluie".

De la verdure en pleine sécheresse

Les travaux et la réhabilitation de ces cours d'eau ont eu un effet presque immédiat. "Alors que tout le département était grillé l'été dernier, ici, c'était vert parce que la nature a su avoir la résilience qu'on lui connait. Et puis l'eau cumulé l'hiver a été rendu tranquillement aux zones humides et végétaux pendant la période estivale", analyse le maire de Loulans-Verchamp.

La nature a repris ses droits à Loulans-Verchamp. © Radio France - Bradley De Souza

D'autres communes comme à Bresilley en Haute-Saône et plusieurs communes dans la vallée de Lure ont mené ou mènent des projets de cet ordre-là pour remettre la nature au cœur des enjeux climatiques.