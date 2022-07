Haute Saône : baignade interdite à la plage des Ballastières à Champagney

Après le Malsaucy, c'est au tour de la plage des Ballastières à Champagney d'être victime de pollution. Des analyses ont révélé la présence de cyanobactéries dans les eaux. La baignade et les activités nautiques y sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Et la situation risque de durer.

Encore un plan d'eau interdit à la baignade en nord Franche-Comté. Après le Malsaucy prés de Belfort depuis vendredi dernier, on apprend que la plage des Ballastières à Champagney en Haute Saône est également fermée depuis une semaine.

Des cyanobactéries dans des analyses datées du 12 janvier

Des analyses de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, pratiquées le 12 juillet dernier ont détecté la présence de cyanobactéries dans l'eau. Conséquence, la baignade et les activités nautiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. "Les analyses indiquent la présence de cyanobactéries et une concentration en toxines supérieure aux seuils de gestion. C'est pourquoi, il reste interdit de se baigner et de pratiquer une activité nautique. Une surveillance renforcée est mise en place avec des prélèvements hebdomadaires jusqu'au retour à la normale", indique l'ARS dans un communiqué. De nouvelles analyses sont en cours mais l'interdiction risque de durer selon les élus locaux au vu des derniers résultats. " L'ARS va réaliser d'autres analyses mais avec les chaleurs de ces derniers, je crains que cela ne change pas vraiment la donne", avance la maire de Champagney Marie-Claire Faivre.

Une eau stagnante et des températures encore trop chaudes

Les élus locaux sont dans l'attente des résultats de nouvelles analyses pratiquées ce mercredi mais ils sont pessimistes. " Cela risque en effet de se prolonger au vue des derniers résultats. Le problème, c'est que l'eau stagne car elle vient des sous sols, c'est une résurgence", explique Benoit Cornu,président de la communauté de communes du Rahin et Chérimont, gestionnaire de la base des Ballastières.