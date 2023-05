Haute-Saône : la Ligue de Protection des Oiseaux met des piquets dans les champs pour sauver le vanneau huppé

Près de Saulx (Haute-Saône) à côté de la N57, les agents de la LPO Franche-Comté observent le vanneau huppé. "C'est une espèce qui a perdu presque 85% de sa population depuis les années 1980, 1990", explique Catherine de Saint-Rat, responsable conservation à la LPO Bourgogne-Franche-Comté.

Les populations de vanneau huppé stables depuis 10 ans

Avant d'entrer dans ce champ, les agents de la LPO commencent par une phase d'observation. "On repère les nids car quand on va s'approcher la femelle va s'envoler et vu que les œufs sont en incubation, il ne faut pas qu'ils ne refroidissent trop", explique Catherine de Saint-Rat.

Avec son équipe, ils vont installer des piquets autour du nid pour indiquer à l'exploitant qu'il y a des œufs dans ses champs. "On a mis aussi un tissu rouge pour que ce soit visible, pour que l'agriculteur puisse contourner cette zone et laisser une chance aux œufs d'éclore sans être écrasé par les engins agricoles", ajoute la responsable conservation à la LPO Bourgogne-Franche-Comté.

Les poussins sortiront d'ici d'une vingtaine de jours. Le vanneau huppé trouve refuge dans les champs en période de reproduction. "L'idée c'est qu'on est dans une période importante pour les agriculteurs où ils vont semer , l'objectif c'est que la machine n'écrase pas le nid. Ces piquets, ça peut sembler être pas grand chose mais c'est un coup de pouce important pour un oiseau en déclin", explique Marine Arnou en stage à la LPO et qui fait un Master Environnement.

"Depuis la mise en place du programme, il semble que les populations de vanneau huppé soient stables donc on peut penser que sur nos interventions, notre action fonctionne", conclut Catherine Saint-Rat.