Haute-Savoie: après la tornade de juillet, des milliers de troncs d'arbres stockés dans un champ de Magland

Ces quatre derniers mois, les forestiers de Haute-Savoie ont évacué cinquante mille mètres cube de bois des forêts de la vallée de l'Arve et des Aravis dévastées par un cyclone le 1er juillet. La majorité des grumes a déjà été vendue à des scieries, le reste est stocké dans un champ de Magland.

Dans un champ de Magland transformé en aire de stockage, des milliers de troncs d'arbres, rescapés de la tornade du 1er juillet, sont conservés et arrosés en attendant d'être vendus

Magland, France

Alors que la tempête Emilie vient de balayer le pays et provoquer de nouveaux dégâts, dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, quatre mois après les orages dévastateurs , et le phénomène de tornade du 1er juillet, les forestiers finissent d'évacuer les milliers d'arbres cassés ou arrachés à Magland, Sallanches, Nancy-sur-Cluses, et Les Clés dans les Aravis.

C'est une véritable course contre la montre qu'ils ont livré pour sauver et vendre le bois qui pouvait l'être.

Dans un champ de Magland, les troncs d'arbres en attente d'être vendus, sont stockés et arrosés. Ecoutez le reportage de Marie AMELINE Copier

Le 1er juillet, en l'espace d'une heure, près de la moitié de la production annuelle de bois du département a été détruite , soit 50 000 m3 sur 100 000. A Magland, commune la plus touchée, le tiers de la forêt communale a été décimé, soit 20 ans de bois.