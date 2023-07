Haute-Savoie : des jeunes découvrent pour la première fois la montagne et se forment aux enjeux climatiques

Au milieu du massif des Aravis, verdoyant à cette période de l'année, une soixantaine de jeunes des associations Banlieues Climat et Yambi sont réunis dans l'auberge de jeunesse Hi à la Clusaz (Haute-Savoie). Ils sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi et n'ont découvert le paysage qu'au petit matin après une courte nuit de sommeil. "C'est vraiment magique", lâche Sérina, les yeux remplis pétillants devant ces paysages. Comme certains autres jeunes, c'est la première fois que cette étudiante de 20 ans originaire de Lyon vient à la montagne.

"On est entourés de béton"

Dès le samedi matin, les jeunes et leurs accompagnateurs se sont attaqués à une randonnée pour atteindre le col des Aravis. "C'est un peu irrationnel mais j'avais un peu peur au début, on est tellement petit, raconte Noah, venu de Cergy en banlieue parisienne. J'ai beaucoup aimé marcher, on a même pu s'asseoir un peu dans l'herbe pour faire un pique-nique c'était super."

Les jeunes ont eu le droit à une randonnée jusqu'au Col des Aravis pour leur premier jour à La Clusaz. © Radio France - Matthieu Bonhoure

À la redescente, chacun s'occupe à sa manière, comme autour de la table de ping-pong et les discussions fusent dans tous les sens. "Ils étaient curieux et posaient plein de questions sur la nature, détaille Clélia Compas, fondatrice de l'association Yambi. Il y a une reconnexion facile et rapide avec l'environnement, même si on est réfractaire cette nature fait du bien au corps et à l'esprit."

Formation aux enjeux climatiques

Le but de ce week-end pour les jeunes est de leur donner de s'approprier les questions autour du dérèglement climatique. "On leur explique qu'ils sont légitimes à s'emparer de ces sujets, explique Feris Barkat, co-fondateur de l'association Banlieues Climat. C'est un sujet pour eux, et ce sont les premiers concernés."

Clélia Compas, fondatrice de l'association Yambi se réjouit de voir ces jeunes découvrir la nature avec autant de curiosité. © Radio France - Matthieu Bonhoure

C'est avec une formation de 8 à 9 heures que les organisateurs donnent des "outils" à ces jeunes pour mieux comprendre les enjeux autour de la protection de l'environnement. "Pour créer cette légitimité, il faut montrer ce que l'on doit protéger, parce que sinon il y a un problème pour comprendre, on est entourés de béton", abonde Feris Barkat. En quelques mois d'existence l'association a déjà formé plus d'une centaine de jeunes, récemment un accord a été signé avec l'État pour délivrer un diplôme à la fin de cette formation.