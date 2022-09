Haute-Savoie : fortes tensions sur le réseau d'eau potable dans l'agglomération de Thonon

Un forage de secours a été mis en place dans l'agglomération de Thonon pour garantir l'alimentation en eau potable sur les communes d'Armoy et du Lyaud. Les habitants sont appelés à réduire leur consommation.

Malgré les récents épisodes pluvieux, la situation de la ressource en eau reste critique dans l'agglomération de Thonon-les-Bains. "A Armoy et au Lyaud, une opération de secours est activée depuis mercredi 14 septembre pour garantir l’alimentation en eau de tous les foyers sur ces deux communes", indique l'agglomération dans un communiqué.

"La ressource du secteur de Grésy alimentant le chef‐lieu de la commune du Lyaud (captages de Chavannes et Sommet du Village) continue de baisser depuis la fin de la semaine dernière, et ne suffit plus à couvrir les besoins en consommation, principalement pour les week‐ends, pour le moment. C’est pourquoi, depuis ce mercredi 14 septembre, le secteur est secouru par un forage nouvellement exploité sur le haut du Lyaud, sur le site dit Crêt Boulanger", avec l'accord de l'ARS, précise le communiqué.

"Sur le secteur des Couattons alimentant la commune d’Armoy, le captage des Chavannes a dû être mis temporairement hors service, à la suite des averses orageuses survenues dans la nuit du 7 au 8 septembre. Cette mesure préventive relève d’une procédure habituelle du fait des risques de pollution bactériologique liés au fort ruissellement de l’eau en surface".

Des restrictions au moins jusqu’au 30 septembre 2022

L’agglomération de Thonon reste placée en crise sécheresse, le plus haut niveau d’alerte (4/4). En conséquence, "les mesures de réduction drastique des usages de l’eau prises par le Préfet de la Haute‐Savoie, continuent à s’appliquer, au minimum, jusqu’au 30 septembre".

A quand un retour à des niveaux suffisants ?