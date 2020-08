Haute-Savoie : l'abattage préventif de 20 bouquetins du massif du Bargy suspendu

Les bouquetins du massif du Bargy, en Haute-Savoie, sont sauvés pour l'instant. Le tribunal administratif de Grenoble vient de suspendre en partie un arrêté du préfet de la Haute-Savoie, concernant l'abattage de 20 bouquetins, afin de limiter la propagation de la brucellose. Une épizootie qui rappelle de biens mauvais souvenirs dans le massif, puisque en 2012 un éleveur de vaches laitières avait été obligé de détruire toute sa production de reblochon au lait cru.

Dans cet arrêté, pris en date du 29 mai 2020, la préfecture de Haute-Savoie annonçait dans un premier temps la capture et le dépistage de 50 bouquetins du massif, avec dans un second temps, l'abattage des animaux malades. Toujours dans le même texte, le préfet autorisait également l'abattage sans test préalable de 20 bouquetins d'ici le 31 décembre 2020.

Oui pour la capture, mais non pour l'abattage sans test

L'association de défense des animaux Animal Cross avait attaqué cet arrêté en référé devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a donc rendu sa décision le 20 août dernier. Si la capture et l'éventuel abattage de 50 bouquetins préalablement testés ne pose pas de problème, le tribunal a en revanche décider de suspendre l'abattage sans test des 20 bouquetins. Au moins en attendant que l'arrêté du préfet soit jugé sur le fond.

"C'est la première victoire obtenue par une association face à l'Etat depuis le début des abattages des bouquetins du Bargy en 2012", explique l'association Animal Cross dans un communiqué. "L'association a soutenu que des solutions plus efficaces existent : il s'agit par exemple de la mise en place d'une ségrégation spatiale des animaux consistant en la séparation des quartiers saisonniers du bouquetin des cheptels domestiques, évitant ainsi les zones de pâturage communes. La préservation de la vie des bouquetins et de la biodiversité vaut bien un aménagement et un changement d'habitude des éleveurs."