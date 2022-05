Haute-Savoie : l'arrêté préfectoral sur l'abattage des bouquetins de nouveau suspendu

Les défenseurs des bouquetins du Bargy soulagés. Il n'y aura pas "d'abattage indiscriminé" dans les prochains jours dans le massif de Haute-Savoie, comme le prévoyait initialement l'arrêté préfectoral du mois de février dernier pour lutter contre l'épidémie de brucellose.

Le tribunal administratif de Grenoble a rendu sa décision ce mardi en fin d'après-midi. Il suspend l'article 1 de l'arrêté préfectoral autorisant en 2022 le prélèvement maximum de 170 ongulés dans la zone centrale du massif, la plus inaccessible, là où il n'est pas possible de capturer les animaux, et de les tester.

France Nature Environnement parle "d'un soulagement". A l'inverse, une partie des agriculteurs réclame toujours, et depuis 2012, l'abattage total du cheptel pour éradiquer la maladie. En août 2020, un arrêté préfectoral autorisant des tirs de prélèvement (en nombre plus limité) avait déjà été suspendu par le tribunal administratif de Grenoble.

à lire aussi Brucellose en Haute-Savoie : plus de 200 éleveurs manifestent devant la préfecture

La capture reste autorisée

Seuls les tirs de prélèvement sont suspendus par la justice administrative, les captures restent autorisées. Sur les quelques 400 bouquetins du Bargy, une centaine pourront désormais être capturés chaque année, pour être testés. Les animaux positifs seront euthanasiés, les autres seront marqués avec un collier.

Des captures de bouquetins auront lieu également à partir de 2023 dans d'autres massifs que celui du Bargy : le massif des Aravis et la montagne de Sous Dine, près de La Roche-sur-Foron, pour s'assurer que la maladie ne se propage pas aux massifs voisins.

Plus de 230 vaches à l'abattoir

Début janvier, un troupeau de 235 vaches d'une exploitation laitière de Saint-Laurent avait été abattu, après la détection d'un cas de brucellose. Ces dernières années, deux chamois avaient également été testés positifs sur la commune du Reposoir (en 2019 et 2020). Rappelons que le bouquetin est une espèce protégée.