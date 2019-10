Haute-Savoie: la fonte des glaciers expliquée aux vacanciers sur la Mer de glace

Dans le massif du Mont-Blanc, le glaciologue Luc Moreau explique la fonte des glaciers aux passagers du train du Montenvers dont l'arrivée surplombe la Mer de glace. Il leur montre comment le plus grand glacier français a reculé de 800m en 30 ans.

Chamonix, France

Dans le massif du Mont-Blanc, ces vacances de la Toussaint sont l'occasion d'une illustration du réchauffement climatique grandeur nature, à 2000 m d'altitude.

A l'arrivée du train à crémaillère du Montenvers qui achemine les visiteurs depuis Chamonix, la terrasse-belvédère de la gare du Montenvers surplombe la moraine et la glace bleue du plus grand glacier de France: La Mer de glace, au pied des célèbres sommets des Drus et des Jorasses.

Au pied de la gare d'arrivée du train du Montenvers, la langue glaciaire de la Mer de glace © Radio France - Marie AMELINE

En trente ans, la Mer de glace a reculé de 800m

C'est là que le glaciologue Luc Moreau accueille trois jours par semaine les vacanciers, pour leur montrer et leur expliquer le recul du glacier. "Dans le virage là, au fond à droite , dans trente ans, tout sera gris, il n'y aura plus de glace".

Ces trente dernières années la Mer de glace a reculé de 800 m; cette année sous l'effet des deux canicules estivales elle va encore perdre 2m, et selon les perspectives du GIEC, d'ici 2100 elle aura perdu 80% de sa surface.

Ecoutez le reportage de Marie AMELINE sur le site du Montenvers qui surplombe la Mer de glace Copier