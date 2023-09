Haute-Savoie : la nappe phréatique au plus bas à Vallières-sur-Fier, un camion citerne envoyé sur place

Malgré l'arrêté préfectoral du 23 août dernier et les mesures de restriction en vigueur sur les usages de l'eau, le déficit hydrique s'est encore accentué en ce début septembre sur la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie . "Les consommations restent importantes et les quelques précipitations s’avèrent insuffisantes pour faire face à la demande qui pèse sur certaines ressources", indique un communiqué.

Ce mardi matin à Vallières-sur-Fier, un approvisionnement d’urgence a été mis en place par l'opérateur SAUR via un camion-citerne de 20 m3. Le camion a effectué plusieurs rotations jusqu’au remplissage complet du réservoir des Princes (500 m3) : ce réservoir ne pouvait plus être alimenté car "le niveau de la nappe de Sous Chemiguet est au plus bas". Entre 700 et 1.000 habitants sont concernés sur la commune.

Rumilly déjà secouru par le Grand Annecy

"Compte-tenu des prévisions météorologiques (pas de précipitations annoncées prochainement), ce secours devra probablement être reconduit dans les prochains jours", indique la communauté de communes. Problème : l’eau est prélevée sur le réseau de Rumilly qui est déjà majoritairement alimenté par le secours du Grand Annecy depuis la contamination aux PFAS , composés perfluorés toxiques.

D'autres communes du secteur menacées ?

Ce nouvel épisode "accentue encore la dépendance aux collectivités voisines". Sur ce secteur, le réseau d'eau est tellement interconnecté que d'autres communes pourraient être impactées par des pénuries dans les jours qui viennent, comme les communes de Lornay et Moye (bassin de vie de 3.000 habitants), qui peuvent habituellement être secourues par le réservoir des Princes, aujourd'hui en déficit.

Les bassins versants du Fier et du Chéran sont actuellement en alerte sécheresse "renforcée" (niveau 3 sur 4). Malgré les restrictions en vigueur, "les derniers relevés montre que la consommation est repartie à la hausse". "Il est donc très important que chacun veille à réduire autant que possible sa consommation d’eau afin d’éviter toute rupture d’alimentation", prévient la communauté de communes.