Haute-Savoie : la sécheresse s'accentue, le bassin lémanique en alerte renforcée

La sécheresse s’accentue en Haute-Savoie. "Malgré une remontée ponctuelle et aléatoire liée aux orages de fin juin qui ont produit des effets de courte durée, le niveau des débits des cours d’eau poursuit une baisse sous les seuils d’alerte qui est inégale d’un secteur à l’autre du département", indique la préfecture . "Le niveau des nappes phréatiques présente également une tendance à la baisse mais moins marquée".

ⓘ Publicité

Déficit d'humidité des sols

L’humidité des sols se dégrade également. "Elle présente un déficit compris entre 20% et 40% par rapport à la normale. La hausse des températures et les faibles précipitations attendues d’ici la fin du mois de juillet risquent d’aggraver la situation". En conséquence, plusieurs bassins sont placés en alerte renforcée (échelle de 3 sur 4) : les secteurs des Dranses, du Sud-Ouest lémanique, de l’Arve aval et de l’Arve médian.

Parmi les nouvelles mesures de restrictions sur ces secteurs : interdiction de laver les véhicules et remplir ou vidanger sa piscine, interdiction d'arroser les potagers, ou encore interdiction de nettoyer les trottoirs, façades, toitures etc... (voir détail des interdictions et tolérances ci-dessous). En cas de non-respect de ces mesures, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.