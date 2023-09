Haute-Savoie : le chalet Vallot à Chamonix sélectionné pour le Loto du patrimoine

À quelques centaines de mètres du centre-ville de Chamonix (Haute-Savoie), au bord d'une route, il faut avoir le regard bien aiguisé pour voir une vieille baraque en bois avec un lettrage sur la devanture : "Observatoire Mont-Blanc". Il s'agit du chalet Vallot, un lieu construit en 1881 par le célèbre alpiniste et scientifique, Joseph Vallot. Cet endroit iconique, a été sélectionné parmi les 100 sites du loto du patrimoine pour cette nouvelle édition.

Ouvrir les portes de la science

La fondation du patrimoine, avec la fondation Bern et la Française des Jeux s'allient encore une fois pour proposer un ticket à gratter et plusieurs tirages du loto spéciaux dont une partie de la somme récoltée sera reversée pour les chantiers de ces lieux du patrimoine qu'il faut rénover. La liste des 100 lieux retenus pour l'édition 2023 vient d'être dévoilée.

Une photo historique du chalet Vallot à Chamonix. - Les amis du vieux Chamonix.

"La science apparaît souvent comme déconnectée du grand public", reconnaît Charlotte Roux, chargée de projet au Centre de Recherche sur les Écosystèmes d'Altitude du Mont-Blanc (CREA). Avec cette rénovation, il y aura aussi la construction d'un nouveau bâtiment de recherche et d'un jardin pédagogique. L'ONG de chercheurs veut sensibiliser à la science et au dérèglement climatique. "C'était déjà la vocation du fondateur des lieux, Joseph Vallot, c'est le père fondateur de la science dans le massif du Mont-Blanc et il avait cette vision qu'elle devait être ouverte au plus grand nombre et compréhensible", abonde Charlotte Roux.

Soutien financier

Ce projet de rénovation doit coûter environ 800.000 euros, en plus des 450.000 euros déjà récoltés, une cagnotte a été lancée avec la fondation du patrimoine et la mission Stéphane Bern doit permettre de compléter le budget. Les chercheurs ne savent pas encore quelle somme ils vont récolter, car cela dépend des résultats de la vente des tickets à gratter des tickets du loto exceptionnel.

Une esquisse du projet de rénovation et de construction autour du chalet Vallot. - 4.0 ateliers 17c

"Ce lieu a une valeur symbolique et culturelle forte, c'est une reconnaissance d'être sélectionné pour le loto du patrimoine, se réjouit Éric Fournier, maire de Chamonix. C'est un lieu historique, et il faut faire des rénovations importantes, pour les recherches de mécénat cette sélection par la fondation Bern va nous aider." Avec ce projet de "science participative", la ville veut aussi développer ce lien avec les touristes sur la conscience de l'environnement qui les entoure. Le massif du Mont-Blanc incarne ses forts changements de paysage et d'écosystèmes liés au dérèglement climatique, en permanence une soixantaine d'équipes de chercheurs utilisent la ville de Chamonix comme base pour mener leurs recherches.