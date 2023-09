Haute-Savoie : le maire de La Clusaz annonce un moratoire sur le projet contesté de retenue d'eau

Le maire de La Clusaz (Haute-Savoie) annonce ce mercredi dans un communiqué un "moratoire" sur la construction controversée d'une retenue collinaire destinée à alimenter la station de ski, notamment en neige de culture, pour des raisons de sécurité juridique, confirmant une information de nos confrères du Dauphiné Libéré.

"Le 17 août 2023, de manière quasi unanime (17 voix pour et une seule voix contre), les élus de La Clusaz ont décidé de ne pas lancer les travaux préliminaires de la retenue collinaire de La Colombière, tant que la décision judiciaire sur le fond de l’affaire ne sera pas rendue", précise le communiqué, "et ce, nonobstant la décision que pourrait prendre le Conseil d’Etat sur la légalité de la suspension de l’autorisation environnementale par le juge des référés".

"Je ne prendrai pas de risque financier, tant que le processus judiciaire n'est pas arrivé à son terme"

Le maire de La Clusaz, Didier Thévenet, ne souhaite pas "engager la responsabilité de sa commune" et "faire prendre un risque financier à ses habitants" tant que le processus judiciaire n’est pas arrivé à son terme, "et que la jurisprudence n’est pas fixée en matière de dérogation aux espèces protégées". "Je ne peux pas engager un montant de 10 millions d’euros dans la retenue, alors que nous ne savons même pas, et à quelle échéance, nous pourrons mettre la moindre goutte d’eau dedans", explique-t-il.

Un arrêté préfectoral autorisant le lancement de travaux pour la construction de cette retenue nécessitant de creuser 148.000 m3 dans la montagne pour un coût de 10 millions d'euros avait été suspendu en octobre 2022 par le tribunal administratif de Grenoble au nom de la protection de l'environnement. Cette décision avait été saluée par les associations et militants opposés à ce projet, qui occupaient le site. Sur les 148.000 m3 prévus, un tiers doit être consacré à l'eau potable, et le reste à la production de neige de culture.

"Nous ne lâchons rien et allons muscler notre projet"

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, Didier Thévenet répète que La Clusaz, située *"dans un massif karstique qui ne retient pas l'eau" a "réellement besoin d'eau". Il affirme croire "encore à l'avenir" du ski et regrette d'avoir *"été le symbole et le centre du ski-bashing dans cette affaire". C'est pourquoi, assure-t-il, "nous ne lâchons rien" et "nous allons muscler notre projet, dans le respect de la justice et de la loi".

La station annonce élaborer, en lien "avec la jeunesse de la Clusaz", un plan de diversification baptisé Vision 2050 , pour "faire évoluer le ski". "Nous sommes évidemment lucides, nous savons que le ski dans 30 ans ne sera pas le même que celui d'il y a 30 ans et, au-delà des changements climatiques, les évolutions sociétales sont à prendre en compte. L’équilibre entre l’adaptation du ski et le développement de la diversification est notre objectif pour un avenir durable sur notre territoire", conclut M. Thévenet.