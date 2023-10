Haute-Savoie : le sommet du Mont-Blanc a baissé de deux mètres en deux ans

Le sommet du Mont-Blanc a encore baissé. Le toit de l'Europe culmine à 4.805,59 mètres, contre 4.807,81 mètres en 2021 lors de la dernière mesure . Le Mont-Blanc a donc perdu 2,22 mètres en deux ans, selon les mesures dévoilées ce jeudi à 11h par une équipe de géomètres-experts. Ils ont fait l'ascension mi-septembre. Les résultats étaient dévoilés ce jeudi matin à Chamonix.

"Le Mont Blanc pourrait très bien être beaucoup plus haut dans deux ans"

Cette différence peut refléter les variations pluviométriques de l'été et a déjà été observé dans le passé, a noté Jean des Garets, président de la chambre départementale des géomètres de Haute-Savoie lors du point presse. "Le Mont Blanc pourrait très bien être beaucoup plus haut dans deux ans", lors de la prochaine mesure, a-t-il souligné. "Nous accumulons les données pour les générations futures, on n'est pas là pour les interpréter, on laisse ça aux scientifiques", a-t-il ajouté, invitant à ne pas "utiliser (la mesure) pour raconter n'importe quoi".

Les mesures du Mont Blanc au fil du temps - Dossier de presse 4810

Il s'agit de la 12e édition de cette opération qui vise notamment à modéliser la calotte glaciaire et à collecter des données scientifiques sur l'impact des évolutions climatiques sur les montagnes alpines, une initiative lancée en 2001. "Après ces campagnes de mesures, nous avons déjà beaucoup appris: nous savons que le sommet est en perpétuel mouvement tant en altitude avec des variations de près de cinq mètres, qu'en position", a encore souligné M. des Garets.

Les mesures ont été effectuées le vendredi 15 septembre dernier à midi - Bruno Peyronnet

Une mesure effectuée tous les deux ans

La Chambre Départementale des géomètres-experts de la Haute-Savoie, organise ces relevés de manière récurrente, tous les deux ans, depuis 2001. Ces relevés ont pour objet de déterminer l’altitude du plus haut sommet d’Europe et de modéliser la calotte glaciaire. Objectif ? "Constituer et de nourrir une banque de données précises et fiables qui pourront être exploitées par les experts (glaciologues, climatologues...) et surtout transmises aux générations futures".

L'ascension 2023 en chiffres

Les experts-géomètres, guides et photographes ont réalisé cette année 10 heures d’ascension (8 cordées pour un total de 22 passionnés) avec 2.500 mètres de dénivelé et 10 kilos de matériel transportés sur le dos. La mesure sur place a duré 1h, le vendredi 15 septembre à mi-journée, mais a été écourtée pour menace de mauvais temps. La mesure a été effectuée "point par point GNSS associé à de la photogrammétrie par drone (...) plus de 1300 images capturées et géoréférencées permettent d’obtenir plus de 15 millions de points".