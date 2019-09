Haute-Savoie/Suisse : 152 communes du Grand Genève coupent la lumière

Ce jeudi soir, on éteint tout ! Cent-neuf communes du Grand Genève (sur un total de 209) se sont engagées à couper leur éclairage public le temps d’une nuit. Ce défi lancé par Museum d’histoire naturelle de Genève, la Société d’Astronomie de Genève, la Maison du Salève et le Grand Genève vise à sensibiliser la population aux méfaits de la pollution lumineuse. Il doit aussi permettre de redécouvrir "les planètes, les étoiles et la voie lactée", précise dans un communiqué les organisateurs de l’opération.

Ce moment sert à sensibiliser sur une problématique qui bien que très lumineuse est restée invisible aux yeux de nos concitoyens." - Pascal Moeschler, conservateur du muséum d'histoire naturelle de Genève

-

"La nuit est belle"

Baptisée "La nuit est belle !", cette action inédite sur le territoire du Grand Genève et la plus grande du genre en Europe sera vue par plus d’un million d’habitants. "En modifiant le cycle jour/nuit, l’éclairage artificiel excessif impacte les rythmes biologiques de la faune et de la flore, dégrade les habitats naturels, sans oublier les risques pour la santé humaine et les consommations d’énergie superflues." Cette opération sera accompagnée par de nombreuses animations comme par exemple l’observation de Saturne.

Le programme complet des manifestations organisées ce jeudi soir dans le cadre de "La nuit est belle !" en cliquant ICI.

Carte des communes du Grand Genève engagées dans l'opération "La nuit est belle".

Des communes déjà engagées

A Archamps, les éclairages publics sont coupés de 0h à 5h du matin depuis janvier 2018. "Nous avons réalisé plus de 9000 € d’économies sur la facture d’électricité, indique le maire. Les retours des habitants sont positifs à 99%."