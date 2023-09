Haute-Savoie : un bouquetin en sang et blessé par les crampons d'un randonneur

C'est une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours, on y voit un bouquetin dans le Chablais avec les crampons d'un randonneur coincés dans sa bouche ensanglanté. Une scène choquante qui a interpellé plusieurs personnes, celles qui ont partagé ces images sur Internet.

Opération de secours

Elles ont pris contact avec plusieurs associations de défense des animaux pour demander du soutien. Leur demande a été entendue, puisque la préfecture de Haute-Savoie et l'Office Français de la Biodiversité (OFB) s'activent en ce moment pour monter une opération de secours.

"On a entendu des petits bruits métalliques, comme des cloches mais plus fins, raconte Tom Pageaut, celui a pris la vidéo de ce bouquetin blessé. On s'est approchés et on a vu le bouquetin avec quelque chose dans la bouche, au début on pensait que c'était une touffe d'herbe, mais lorsque je me suis approché j'ai vu que c'était des crampons." Puis, avec son groupe d'amis, ils décident d'aller prévenir le refuge situé tout proche du lieu où ils ont vu l'animal.

Repérages

Le gardien leur a indiqué qu'il avait déjà vu ce bouquetin avec ses crampons en bouche une dizaine de jours plus tôt. "J'ai été surpris, c'est quand même bien accroché dans sa bouche, on dirait plus un piercing que quelque chose coincé dans une dent", explique Tom. Le problème, c'est que le lieu de l'intervention est périlleux, des falaises, et de la roche instable. Les secouristes ont déjà tenté d'intervenir, mais c'était impossible face à ce bouquetin agité.

Surtout, il n'y a pas urgence car l'animal peut encore se nourrir d'après les services de la préfecture de Haute-Savoie. Avec l'OFB, les pompiers observent en ce moment les habitudes du bouquetin pour repérer les moments où cette femelle s'approche le plus des chemins. C'est à cet instant qu'un vétérinaire interviendra pour anesthésier la bête d'une centaine de kilos. Il faudra ensuite enlever les crampons de sa bouche et soigner la plaie sur place, sans redescendre l'animal. Le jour d'intervention des autorités dépend également de la météo, pour ne pas mettre en danger les secouristes.