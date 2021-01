Haute-Savoie : un étudiant lance une pétition contre la pollution des camions

La vallée de l'Arve fait partie des lieux les plus pollués de France. Pour Thibault Patin, originaire de la vallée et étudiant infirmier âgé de 19 ans, il faut agir, et vite. Il a lancé une pétition contre la circulation des camions sur les routes de Haute-Savoie. En quelques jours, il a déjà récolté plus de 9 000 signatures.

"On voit beaucoup de pollution l'hiver, sur toute la vallée, et _ça fait des années que ça ne bouge pas_. Ce n'est même pas du brouillard c'est de la purée, de la pollution. C'est impressionnant. Et toutes ces particules fines qui sont dans l'air vont engendrer de nombreux cancers et maladies !" clame Thibault Patin. Pour lui, la solution serait :

_"d'interdire les camions sur la route pour les grands trajets. Ils consomment énormément. Il faudrait les mettre sur des rails, comme le font nos pays voisins. La Suisse l'a bien compris et le fait depuis des années. Le gouvernement dit vouloir mettre les camions sur les rails, mais ça fait 40 ans que ça ne bouge pas. Aujourd'hui, les gens veulent du changement."_

Objectif : 10 000 signatures

Bien sûr, la pollution de l'air de Haute-Savoie n'est pas due qu'aux camions. Les foyers qui se chauffent l'hiver y participent grandement. Thibault Patin en est conscient, mais il explique que "ce ne sont pas des choses que l'on peut changer, c'est ancrer dans la vie des gens. Par contre sur les camions, on peut agir, on peut faire bouger les lignes !"

Quand il aura atteint son objectif des 10 000 signatures, Thibault Patin compte prendre rendez-vous avec le préfet de Haute-Savoie pour faire remonter la demande citoyenne.