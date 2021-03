Haute-Savoie : un fort risque d'avalanches (4/5) sur tous les massifs

Prudence si vous allez en montagne ce mardi. La préfecture de la Haute-Savoie place tous les massifs du département en risque "fort" d'avalanches. Un risque de 4/5 notamment dans les Aravis, le Chablais, le Mont-Blanc et les Bauges.

Risque avalancheux niveau 4/5

Dans un communiqué, la préfecture évoque une "couche de neige récente et ventée, et qui reste très mal stabilisée". Elle met en garde les skieurs et les randonneurs après les fortes chutes de neige de ce weekend : entre 50 et 70 cm dès 1000 mètres d'altitude.