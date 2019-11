Haute-Savoie Une cagnotte pour acheter une forêt des Aravis et y interdire la chasse

C'est une démarche militante qui est en train de se multiplier en France. Des particuliers qui se regroupent et se cotisent pour acheter des forêts afin d'y interdire la chasse et d'y cultiver les arbres autrement. Exemple dans les Aravis en Haute-Savoie

Thônes, France

Pour Noël, ils veulent s'offrir une forêt.

Ou plutôt pour fin mars. Date à laquelle les acquéreurs potentiels d'une parcelle de forêt dans la vallée de Montremont , dans le massif des Aravis en Haute-Savoie, devront avoir réuni les vingt-deux mille euros demandés pour ces dix hectares pentus et boisés.

interdiction de la chasse et gestion douce de la forêt

Pour réunir cette somme, l'association Forêt vivante, créée pour l'occasion, a ouvert une cagnotte en ligne.

Une fois l'objectif atteint, et la parcelle de forêt acquise, l'objectif est d'en faire un sanctuaire où la chasse sera interdite et la forêt exploiter autrement , de façon douce et durable via un groupement forestier, constitué notamment d'experts scientifiques et de professionnels de la sylviculture.

Dans le massif du Vercors, et dans le Morvan, des initiatives similaires sont également engagées en ce sens.