Le réseau d'assainissement de la Haute Vallée du Rahin est à revoir de fond en comble. La fonte des neiges couplée aux pluies de ces dernières semaines ont montré sa vétusté. Après diagnostic, il faudra réparer et revoir les dispositifs de déversoir d'orage. Le délégataire pourrait être sollicité.

Haute Vallée du Rahin : le réseau d'assainissement noyé par les crues et la fonte des neiges

Le vieux réseau d'assainissement de la Haute Vallée du Rahin entre Ronchamp et Plancher-les-Mines en Haute Saône n'a pas résisté à l'épisode climatique de cette fin janvier/début février. La fonte des neige conjuguée aux fortes pluies ont totalement saturé le réseau.

"Le mètre trente de neige de la Planche-des-Belle-Filles, conjugué au redoux et à la pluie a amené un afflux d'eau considérable sur la vallée. Notre vieux réseau n'a pas tenu" explique Maire-Claude Faivre, la maire de Champagney et vice présidente du département de la Haute-Saône.

26 000 m3 contre 1200 habituellement. Forcément, ça déborde.

"Au plus fort de l'épisode, ce sont 26 000 mètres cubes d'eaux qui se sont engouffrés dans le réseau contre 1200 habituellement", ajoute Michel Jacoberger, le président du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée du Rahin.

Quelques débordement de-ci de-là. A Ronchamp, une station d'épuration totalement saturée. Et de l'eau sale qui se répand dans les rivières et la campagne. Pas de catastrophe, mais la nécessite de remettre de l'ordre dans le réseau, vieux de 40 ans.

Le Rahin à Champagney © Radio France - Christophe Beck

Une démarche de diagnostic va être lancée pour déterminer la nature des travaux à réaliser. Une bonne année d'études. Après, il faudra réparer et colmater les fuites. Et éventuellement revoir les dispositifs comme les déversoirs d'orage qui permettent d'évacuer le trop plein.

"Des tuyaux en amiante qu'il faudra chemiser. Ça a un coût" dit Michel Jacoberger. Copier

"Les tuyaux sont en amiante ciment. Donc on ne peut pas les toucher. La solution, c'est le chemisage avec une chaussette en polymère. Un procédé fiable, mais onéreux. 110 000 € le kilomètre pour un réseau de 110 kilomètres. Donc, il faudra vraiment cibler les endroits où il faudra opérer", explique encore le président du syndicat Michel Jacoberger.

Le délégataire Gaz et Eau du groupe Suez pourrait être mis à contribution. Le syndicat intercommunal d’assainissement de la Haute Vallée du Rahin couvre quatre communes, plus de 9600 habitants et 3500 abonnés.