Haute-Vienne : Bertrand Venteau parle d'élevages et de possibles lâchés de loup pour expliquer son retour

Invité de la rédaction de France Bleu Limousin ce lundi, le président de la Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne Bertrand Venteau est revenu sur le retour officiel du loup dans le département. "Je pense qu'il a été lâché par des associations environnementales. On a quelques indices. On est en train de travailler dessus... On doit être en zone protégée du loup. Il y a eu une attaque pas encore avérée à Saint Jouvent. Le loup n'est pas arrivé tout seul" estime le représentant numéro 1 des agriculteurs en Haute-Vienne.

Chambre d'agriculture et association animaliste d'accord sur l'existence d'élevages de loup

Recontacté ce lundi après-midi, Bertrand Venteau persiste et signe. Il parle même d'élevages :"on voit qu'il y une recrudescence des loups partout en France, bien loin des massifs montagneux où ils ont commencé à se sédentariser. Il y a des parcs de loup qui existent, officiels. Mais on sait pertinemment qu'il y a des élevages de loups clandestins en France. J'ai une grosse inquiétude sur ça." Une affirmation que partage Rodolphe Gaziello de l'association animaliste Le Klan du Loup :"oui, il y a de l'élevage de loup. Probablement plus d'hybride que de loup".

On alerte les pouvoirs publics en vain depuis des années

Si ce militant de la cause du loup le confirme, c'est parce que son association dénonce ces élevages clandestins depuis longtemps :"on alerte les pouvoirs publics en vain depuis des années." Mais pour Bertrand Venteau, ce sont justement les animalistes qui se cachent derrière ces élevages :"je suis quasiment certain du fait qu'il y a des gens, proches de la réintroduction du loup, qui ont des élevages clandestins. J'espère qu'on n'a pas des activistes qui soient en train de nous lâcher des loups partout sur le territoire de la Haute-Vienne" se demande Bertrand Vanteau.

Des lâchés de loup par des animalistes ? "C'est diffamatoire, c'est son idiotie"

Là dessus, Rodolphe Goziello s'inscrit en faux :"qu'il nous accuse ! Si ça peut enfin faire bouger les politiques. Sauf que ce ne sont pas les associations animalistes qui font de l'élevage clandestin. On est opposé à ça. Ça c'est diffamatoire, c'est son idiotie. Derrière, il n'y a pas des écolos mais des gens qui sont là pour faire du fric. Quand à lâcher en France des loups hybrides ou d'autres pays, c'est un non sens écologique total." Un défenseur du loup qui au passage s'étonne de voir l'Etat accorder très vite des aides aux éleveurs alors que la présence du loup en Haute-Vienne vient d'être officiellement validée sur la seule étude d'une photographie.