Haute-Vienne: comment la sécheresse nous pousse à jardiner autrement

Dans Les jardins du Val d'Auzette à Limoges ont souffert de la sécheresse. L'eau y est coupée depuis plus d'un mois et demi à cause des restrictions.

Limoges, France

Des pieds de tomates grillés par le soleil, des arbres et arbustes desséchés, c'est le constat qui peut être dressé dans bon nombre de jardin en France et notamment en Haute-Vienne. En cause, un été beaucoup trop chaud et trop sec avec un important déficit de pluie entre juin et août 2019, - 20% en Corrèze jusqu'à - 40% en Haute-Vienne et à la clé des restrictions d'eau. Face à la sécheresse et au changement climatique 96% des français envisagent de changer leurs habitudes au jardin selon une enquête menée par le leader de la vente de fleurs en ligne.

Réutiliser ses eaux usagées

Au rayon changement, il y a les petits gestes, simples, modestes, mais qui ont permis à Paulette de sauver ses géraniums. " Cause de la canicule, ou grâce à, c'est comme on veut, de cet été, quand je lave de la salade ou des légumes je récupère de plus en plus ces eaux un peu usées dans un seau pour arroser mes plantes" . Adapter sa manière d'arroser est d'ailleurs la première mesure prise par les jardiniers pour lutter contre la sécheresse (63.1%).

Changer son mode de jardinage

Il n'y a en revanche plus rien à faire dans les jardins du val d'Auzette. Restrictions d'eau oblige, le robinet est coupé depuis plus d'un mois et demi. Severine se contente de récolter ses tomates sur des pieds brûlés par le soleil. Elle garde précieusement ses maigres réserves en eau pour ses poireaux.

L'eau est coupée dans les jardins du Val d'Auzette de Limoges pour cause de restrictions. Même avec leurs réserves, les jardiniers ont du mal à faire face à la sécheresse. © Radio France - Delphine-Marion boulle

Un peu dépitée, elle envisage un changement plus radical: passer à la permaculture. " C'est un jardin qui est un peu dans l'herbe" explique-t-elle en montrant la parcelle de son voisin. " Vous paillez beaucoup, vous coupez un peu l'herbe et vous la mettez sur le légume et ça garde le frais". Quand elle observe les légumes de son voisin , il n'y a pas photo, " lui, il n'a jamais arrosé, et ces légumes n'ont pas l'air vilain !" .

Tout est bon pour conserver la moindre goutte d'eau. Le paillage a d'ailleurs été utilisé par une large majorité de jardiniers cet été (62.5%). D'ailleurs dans sa jardinerie Rémi Harrois le propose systématiquement aux clients.

A base de cacao, de noix de coco, de chanvre ou de graminés, le paillage est devenu un incontournable pour éviter les mauvaises herbes mais surtout conserver l'humidité et la fraicheur aux pieds des plantes. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les plantes méditerranéennes ont le vent en poupe

Des clients dont les habitudes changent, dans la manière de jardiner et dans les goûts. Cela fait plusieurs années désormais que Rémi constate un engouement pour des plantes moins gourmandes en eau, nécessitant moins d'entretien et plus résistantes.

En petits ou en grands modèles, les plantes grasses rencontrent un franc succès pour leur adaptabilité, leur résistance et leur faible consommation en eau. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

" _Des plantes grasses, des plantes méditerranéennes qui poussaient avant sur le Midi et que l'on commence à voir dans nos paysages parce que le climat fait qu'elles peuvent désormais s'adapter_, comme les palmiers et certains oliviers" explique Rémi

Les plantes vivaces méditerranéennes ont vu leurs ventes bondir de 40% cet année par rapport à l'année 2018 selon une enquête menée par le leader de la vente de plantes en ligne. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

D'ailleurs à en croire l'enquête menée, si les ventes de plantes annuelles pour jardinières ou de bulbes reculent, celles qui concernent les plantes vivaces méditerranéennes ont bondi de 40 %. Particulièrement demandées, les lavatères, les mauves et la valériane dont les ventes ont doublé, ou encore les palmiers ( +60%) et les hibiscus (+70%)

La prise de conscience est généralisée, et désormais une large majorité de français et de jardiniers entendent s'adapter face à cette nouvelle donne climatique. Plus de 2 français sur 3 envisagent de planter des végétaux moins gourmands en eau et plus adaptés au climat et au sol de leurs jardins.