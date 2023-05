Haute-Vienne : des associations au tribunal pour demander l'arrêt de la chasse des blaireaux au printemps

Stop à la chasse aux blaireaux en Haute-Vienne au printemps ! C'est ce qu'ont demandé ce mercredi 03 mai au tribunal administratif de Limoges les associations de protection des animaux One voice, AVES France et ASPAS qui ont déjà obtenu gain de cause dans d'autres départements, dont la côte d'Or. Elles dénoncent la vénerie sous terre, une méthode de chasse qui consiste à déterrer les blaireaux de leurs terriers, avec des chiens, puis à les tuer une fois sortis. Dans le département, un arrêté a été pris en mai 2022 pour prolonger la période de vénerie sous terre au printemps jusqu'en septembre. Or, c'est à ce moment-là que les blaireaux se reproduisent, leurs bébés sont donc plus nombreux dans les terriers.

700 blaireaux abattus chaque année sur 1500 dans le département

Mais tuer un bébé blaireau est illégal. Pourtant, cela arrive souvent déplore Nicolas Yahyaoui, juriste de l'association One voice : "La vénerie sous terre, c'est un mode de chasse à l'aveugle. Le chien ne fait pas la différence entre les bébés et les adultes". Tuer des blaireautins (les bébés du blaireau) est donc une menace pour l'espèce : "Les blaireaux se reproduisent très lentement et ont un fort taux de mortalité. Il suffit que 15 à 20% de l'espèce soit détruite pour que toute la population soit menacée", alerte le juriste. Chaque année, selon les chiffres de la préfecture, environ 700 blaireaux sont abattus dans le département. Si l'institution ne parvient pas à établir des statistiques précises sur le nombre de blaireaux, une moyenne de 1500 blaireaux est évoquée, puisque le département compte 250 terriers.

Près de 200.000 euros de dégâts selon la préfecture

Une chasse autorisée toute l'année, mais normalement restreinte au printemps. Ces animaux sont considérés comme nuisibles et surtout destructeurs : selon la préfecture, le blaireau serait responsable de près de 200.000 euros de dégâts : infrastructures routières, fermières (silos, champs...). Des chiffres qui surprennent Coline Robert, l'avocate d' One Voice, et qui les conteste très largement : "Ces chiffres n'ont aucune logique ni en raison de leur montant ou des dégâts causés. Dans certaines communes, il y en a pour 3 000 euros à cause d'attaques sur le bétail. A quel moment peut-on considérer que ce sont des dégâts réalistes ? On ne peut pas le faire", déplore-t-elle.

Le tribunal administratif de Limoges rendra sa décision ce vendredi 5 mai.