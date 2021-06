Haute-Vienne : des citoyens se mobilisent pour dire "stop" aux coupes rases dans les Monts d'Ambazac

"C'est moche, c'est super moche de faire ça." Marie est en colère. Cette habitante de Feytiat vient parfois pratiquer la randonnée dans les Monts d'Ambazac. "Pourquoi les gens coupent tous ces arbres ?", s'interroge la retraitée. Pour Geneviève Debros, présidente de l'association pour la protection du patrimoine d'Ambazac, la raison est simple : "Les cours montent en flèche dans cette filière. De plus en plus d'exploitants forestiers achètent des parcelles pour vite les couper".

Les manifestants dénoncent une politique forestière "pas durable" selon eux. © Radio France - Thomas Vinclair

Ces manifestants ne sont pas contre les coupes. "Il y en a toujours eu, souligne Pierre. C'est normal de couper des arbres mais il faut le faire de façon à préserver l'environnement et d'une manière durable. Là c'est du n'importe quoi". 1400 mètres cubes de bois ont été détruits dans cette zone classifiée Natura 2000 et donc protégée selon les manifestants.

Des coupes partout dans le Limousin

Ce problème des coupes rases concerne tout le Limousin. Pascal vit dans les Monédières. Ces dernières années, ce Corrèzien a vu ses coupes se multiplier. "Ils viennent faire des trous dans ces domaines qu'ils exploitent au mépris de la biodiversité. Ces exploitants se faufilent avec leurs machines et coupent à l'abri des regards partout."

Aujourd'hui Pierre, veut alerter sur les conséquences de ces coupes : "Je vois de plus en plus de personnes qui sont démarchées pour laisser des exploitants forestiers racheter leur terrain. Ces coupes parfois affaissent le terrain et les rivières subissent les conséquences, il y a moins de poissons. Même les chasseurs sont en colère, le gibier et la biodiversité fuit ces zones."

Près de 1400 mètres cubes de bois ont été comptabilisés par les manifestants. © Radio France - Thomas Vinclair

Les citoyens comptent bien se mobiliser. "Les pouvoirs publics ne remplissent pas leur rôle de surveillance faute de moyens", déplore Geneviève Debros. Dans la manifestation, des citoyens se sont dit prêts à effectuer des rondes pour dissuader les entreprises à effectuer des coupes. Une plainte a été déposée après les coupes dans le secteur des Monts d'Ambazac.