Haute-Vienne : grande opération de nettoyage de la Vienne ce dimanche à Limoges

Ce dimanche près de 80 personnes ont participé à une chasse au trésor un peu particulière. Sous l'eau pour les uns, à terre pour les autres, petits et grands ont nettoyé les rives et le fond de la Vienne à Limoges, ce qui n'avait pas été fait depuis 2016.

Limoges, France

C'est une chasse au trésor pas tout à fait comme les autres. Ici on s'arme de gants pour les uns, de tenues de plongée pour les autres. Ce dimanche après-midi, près de 80 personnes se sont retrouvées près du pont Saint-Etienne à Limoges. Des membres de la FFESSM ( Fédération française d'études et de sports sous-marins) et du Codep87 (Comité Départemental de Plongée) mais aussi des kayakistes et des membres de l'association Escales Solidaires ont retroussé leurs manches pour nettoyer la Vienne.

Sur les berges ont été retrouvés des mégots, des morceaux de plastiques mais aussi du verre. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pendant qu'une quarantaine de plongeurs, par équipes de deux, inspectait les abords des piles du pont, les membres d'Escales Solidaires ont, eux, parcouru les rives de la Vienne à pieds. A la clé beaucoup de trouvailles. " On a trouvé des déchets de toutes sortes ! " explique Marie Morlière qui détaille" du plastique, du papier, du métal, du verre" . Elle a été surprise par la quantité de déchets retrouvés mais pas seulement " On a été surpris lors d'un premier passage de voir des choses et lors d'un second passage d'en trouver encore !" .

Dans la Vienne les plongeurs ont mis la main sur des pneus, des barrières de sécurité mais aussi un vélo. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Surpris aussi, les plongeurs comme Laurent Cazes, " On a trouvé du vélo, on a trouvé de la barrière aussi apparemment, enfin moi je n'en ai pas trouvé" explique-t-il mais leur grosse trouvaille c'est une arme et un coffre-fort " Là c'était plus improbable" reconnaît celui qui a aussi trouvé des morceaux de vélos, de scooter et des ordinateurs.

Trouvaille plus improbable dans le lit de la rivière : des ordinateurs. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une fois récupérés, les objets ont été triés, l'occasion d'apprendre aux plus jeunes le tri sélectif. En revanche, l'arme et le coffre-fort ont eux été pris en charge par la police.