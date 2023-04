Haute-Vienne : la chasse au moustique-tigre a commencé à Limoges

Les Limougeauds et Hauts-viennois ne sont désormais plus épargnés par le moustique-tigre. En 2022, des œufs ont été découverts dans plusieurs quartiers de Limoges , confirmant sa présence, dans le département et dans la ville. Deux autres villes sont touchées : Le Palais-sur-Vienne et Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne). Un moustique d'habitude présent en Corrèze, notamment à Brive-la-Gaillarde , combattu par les autorités chaque été.

Du porte à porte pour sensibiliser

Face à cette arrivée du moustique-tigre à Limoges, l'ARS et l'entreprise Altopictus (entreprise spécialisée dans la démoustication) ont mené plusieurs actions de sensibilisation. Mercredi 12 avril, 3 agents ont arpenté la rue Montlhéry pour rencontrer les riverains et les informer sur le risque du moustique dans le département.

Une fois arrivé, un questionnaire a été soumis aux habitants : "D'une manière générale, trouvez-vous que la gêne des nuisances liées aux moustiques a augmenté ou diminué ?".

Les agents vérifient la présence de larves de moustique-tigre dans des contenants. © Radio France - Cyrielle LE HOUEZEC

Épuisette à la main, les agents sont ensuite partis vérifier les réserves d'eau (arrosoirs, bacs de récupération) car dans des milieux humides que se reproduisent les moustiques-tigres. Leurs larves, sont visibles à l'œil nu, elles mesurent quelques centimètres, ce qui permet aux agents de vite les identifier.

Les trois agents d'Altopictus prélèvent de l'eau des réservoirs pour l'analyser. © Radio France - Cyrielle LE HOUEZEC

Une fois reconnues, une partie est envoyée au laboratoire pour analyse, l'autre est tuée par un larvicide créé par l'entreprise, mélangé dans des céréales. "Ce larvicide ne tue pas les plantes, uniquement les larves, c'est ce qui le rend intéressant. On aurait aussi pu juste reverser l'eau des contenants dans l'herbe, mais quand il s'agit de gros réservoirs, cela peut être vite compliqué.", détaille Flavien Thiers, technicien chez Altopictus.

Le larvicide, mélangé à des céréales, tue instantanément les larves de moustique-tigre. © Radio France - Cyrielle LE HOUEZEC

Eviter à tout prix le statut de ville colonisée

Cette action, c'est un peu l'opération de la dernière chance pour la ville de Limoges. Car une fois colonisée par le moustique-tigre, elle aura du mal à s'en débarrasser. "À partir du moment où un endroit est colonisé, ça devient compliqué, aujourd'hui, il n'existe pas de moyen permettant d'éradiquer à 100 % ce moustique", déplore Delphine Binet, responsable d'agence d'Altopictus en Nouvelle-Aquitaine, "On espère que ces actions permettront de retarder de quelques années cette colonisation".

Quelques conseils pour éviter la propagation

D'année en année, le moustique-tigre gagne du terrain, et ce, à cause du tourisme et du commerce : "Il peut arriver que les œufs soient transportés avec les marchandises. Les moustiques adultes voyageront eux, dans nos voitures, entre notre maison et le travail ou bien lors des départs en vacances", termine-t-elle. Les moustiques-tigre ne volent pas très loin, nous sommes donc responsables de leur transport.

Quelques actions peuvent donc être faites pour limiter leur prolifération.