Haute-Vienne : le centre de recyclage des déchets de Beaune-les-Mines va s'agrandir et se moderniser

Beaune-les-Mines, Limoges, France

Le centre de recyclage des déchets de Beaune-les-Mines, pas loin de Limoges, va s'agrandir et se moderniser. Il doit en effet répondre aux nouvelles obligations réglementaires qui vont s'imposer d'ici 2022, en matière de tri des plastiques.

Jusqu'ici en effet, seuls les flacons et les bouteilles en plastique pouvaient être déposés dans un conteneur de tri, à côté du métal, des cartons et des papiers. Bientôt, les autres emballages en plastique seront triés, pour recycler plus d’emballages, ce qui va concerner notamment les films plastiques, les pots, ou les barquettes plastiques. Evidemment, il faudra donc des outils plus gros, des chaînes de tri plus adaptées, plus automatisées, et des locaux plus grands pour intégrer ces nouvelles obligations.

Plus de 12 millions d'euros de travaux

D'où ces travaux très importants, estimés à plus de 12 millions d'euros. Il s'agira d'abord d'un agrandissement du hall de vidage des camions de collecte, pour accueillir les 24 000 tonnes annuelles qui seront collectées en Haute-Vienne et aussi sur l'Ouest de la Creuse (contre environ 17.000 tonnes aujourd'hui). Agrandissement aussi (et réorganisation) du hall de stockage, dont la capacité va pratiquement doubler. Travaux également sur la voirie, pour un meilleur accès.

Mais surtout, un nouveau bâtiment sera construit, pour le pilotage du "process de tri", qui sera lui tout simplement remplacé par un nouvel équipement automatisé. 15 machines de tri vont remplacer les 4 qui sont actuellement en service, pour pouvoir trier tous les emballages à une cadence de 10 tonnes par heure, ce qui est absolument énorme. Ce phase là vient de commencer. Les nouvelles lignes de tri devraient être en place au mois d'avril 2020.