Haute-Vienne : le département passe au niveau alerte sécheresse

La préfète de la Haute-Vienne a placé, ce jeudi, le département en état d'alerte sécheresse. Le déficit de pluie est significatif depuis le début du mois de juillet et a donc renforcé la manque d'eau, à la fois dans les cours d'eau et dans les réserves souterraines. De même, l'asséchement des sols a progressé de manière importante ces dernières semaines.

A compter d'aujourd'hui, des mesures de restrictions de l'usage de l'eau entrent donc en vigueur dans la quasi-totalité du département. Les bassins versants de la Gartempe et Vienne Aval, de la Vienne Amont, de l’Isle Amont, de la Tardoire et du Bandiat sont concernés. Par exemple : restrictions horaires pour l’arrosage (espaces verts, massifs fleuris, potagers, terrains de sports, golfs, irrigation agricole par aspersion, …), restrictions pour le lavage des véhicules ou des éléments immobiliers, le remplissage de piscines privées, les fontaines publiques, etc …

Quelques communes épargnées par les restrictions

Mais toutes communes de la Haute-Vienne ne sont pas placées au même niveau, car la situation hydrologique est variable en fonction des bassins, et désormais le classement en état d'alerte en tient compte. Ainsi, quelques rares zones du département ne sont pas concernées par les restrictions,

Bassins du département de la Haute-Vienne concernés par l'état d'alerte sécheresse au 20/07/23 - © Préfecture de la Haute-Vienne

Votre commune est-elle concernée par les restrictions d'usage de l'eau ? Cliquez ici pour le savoir.