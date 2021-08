Hautes-Pyrénées : l'ambroisie, une plante invasive qui prend de plus en plus de place

L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante exotique qui vient d'Amérique du Nord. Ses feuilles sont très découpées, comme les fanes de carotte. "Quand elle commence à pousser dans les cultures, on se rend bien compte qu'elle prend beaucoup de places" souligne Jérôme Loiret, qui est en charge du dossier au Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE). Dans les Hautes-Pyrénées, la plante est présente dans au moins 4 communes autour de Tarbes : Horgues, Momères, Saint-Martin, Arcizac-Adour. "Mais il est possible qu'elles le soient dans d'autres, où cela ne nous à pas été signalé" continue Jérôme Loiret. Sur ces communes, les élus sont au courant de la présence de la plante invasive "_et dans un certains nombre de cas, les propriétaires des parcelles concernées auss_i."

Le problème est que l'ambroisie envahit les espaces qui ont été travaillés par les agriculteurs, et peut baisser le rendement de certaines parcelles. Mais elle pose également un problème de santé. Au moins 15% de la population est sensible à ses pollens selon l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie. L'allergie peut apparaître sous différentes formes : des rhinites, de l'asthme ou encore de l'eczéma.

Une propagation rapide

L'ambroisie est difficile à enlever, car elle est très résistante aux traitements. La meilleure solution est de l'arracher. Mais le problème, ce sont les graines qui se dispersent : "Un plant qui arrive à maturité peut produire 3000 graines. Elles peuvent être propagées rapidement par les roues des tracteurs, les voitures... Et également par l'eau. Si on met dix graines dans la terre, il y a de fortes chances pour que les dix arrivent un jour à germer et à produire une plante" explique Jérôme Loiret. Pour éviter sa propagation, un plan d'action départemental de lutte contre l'ambroisie et un projet d'arrêté sont en cours de finalisation. Ils sont actuellement soumis à la consultation publique jusqu'au 30 septembre.