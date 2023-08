Hautes-Pyrénées : la surveillance du niveau des nappes phréatiques faussée par le manque de capteurs

Pour connaître l'état de la sécheresse dans le Béarn ou la Bigorre, peut-être avez-vous déjà consulté le site internet info-sécheresse.fr. Cette plateforme agrège les données publiques sur l'état de la ressource en eau dans tout le pays et les présente sur une carte. Ça permet normalement d'avoir une bonne idée de la sécheresse dans un département, sauf que dans les Hautes-Pyrénées, les capteurs qui fournissent ces données ne sont pas assez fiables et surtout trop peu nombreux pour une information juste à ce sujet.

La carte laisse penser que les Hautes-Pyrénées manquent d'eau... mais c'est plus compliqué que ça.

Une sonde au fond d'un puits perturbe les mesures

Jusqu'à la mi-juillet, les Hautes-Pyrénées s'affichaient en bleu, code couleur qui veut dire "modérément haut". Mais le lundi 24 juillet, surprise, le département se colore soudain en rouge, l'indicateur d'un niveau "très bas" des nappes. Quelques jours plus tard, nouveau changement brutal. Le département repasse au bleu. Comment expliquer de telles variations en un laps de temps si court ? France Bleu Béarn Bigorre a trouvé la réponse auprès d'Olivier Depraz, créateur et directeur général d'ImaGeau, l'entreprise à l'origine du site internet info-secheresse.fr. Celui-ci explique que ce couac ne vient pas du site, mais bien des données qu'il utilise. Et en particulier, d'un capteur de niveau d'eau situé à Laloubère, près de Tarbes. Cette sonde de nappe phréatique est installée dans un puits, utilisé par un agriculteur qui, tous les étés, y pompe de l'eau pour sa ferme. "Quand il prend de l'eau, paf, le capteur descend en dessous de ses normales saisonnières et tout le département passe au rouge", explique Olivier Depraz. Chaque pompage fait mécaniquement baisser le volume d'eau dans ce puits. C'est ce qui affole le capteur, qui passe alors au rouge pour signaler un déficit d'eau. Alors même que le niveau général de la nappe, lui, est stable. Le puits se remplit d'ailleurs à nouveau après chaque pompage.

Trop peu de capteurs

L'autre problème c'est qu'il y a très peu de sondes dans les Hautes-Pyrénées : seulement trois, une sur chaque nappe phréatique. En moyenne en France, il y a à peu près trois capteurs par nappe phréatique. "Si on avait dix points de mesure et qu'il y avait un point de mesure qui se mettait à déconner, ça irait, car les neuf autres viennent compenser cette erreur. Or là, comme vous n'avez qu'un seul point de mesure, il suffit que ce point de mesure soit modifié par des causes exogènes à la nature pour que ça trouble l'indication du capteur qui est mis à cet endroit, et donc, celle pour tout le département", détaille Olivier Depraz.

Les équipes d'info-sécheresse.fr ont ainsi préféré désactiver l'indicateur en question pour le moment. Faute de données suffisantes, le département des Hautes-Pyrénées s'affiche donc désormais en gris sur la carte de l'état des nappes phréatiques. Pour quand même connaître la situation de la sécheresse dans le département, Olivier Depraz recommande de se pencher sur la carte par masses d'eau et non par département. Le visuel est moins intuitif mais cela permet de se rendre compte que, dans les Hautes-Pyrénées, une des nappes est à un niveau haut et l'autre à un niveau modérément bas.