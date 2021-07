Ours : la secrétaire d'État à la biodiversité croit encore à la concertation

Bérangère Abba, lors de sa venue à Agos-Vidalos a été interrogée sur la question de l'ours. Les associations de défense du plantigrade réclament le remplacement des trois ours tués par l'Homme en 2020 dont un en Ariège. La plupart des éleveurs de brebis des Pyrénées ne veulent pas en entendre parler. Pour la secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, il faut prendre le temps de la concertation.

Ce sont des sujets hyper sensibles - Bérangère Abba Secrétaire d'Etat à la biodiversité

"Le plan ours le prévoit à horizon 2028, explique la secrétaire d'État. O_n ne peut pas tolérer que ces ours soient éliminés_, mais on n'obtiendra rien dans le bras de fer. Il faut absolument que le chemin soit partagé et qu'on le dessine ensemble".

Bérangère Abba s'est également rendue à la Maison du Parc national des Pyrénées, à Gavarnie, auprès des équipes du parc, afin d’échanger sur la campagne de sensibilisation des visiteurs en vue de la saison estivale 2021.

Elle a présenté les financements du plan France Relance accordés aux projets du Parc national des Pyrénées.