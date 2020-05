Hécatombe chez les cigogneaux de Moselle à cause des saints de glace

Si vous êtes un fidèle de "télé cigognes", autrement dit de la célèbre webcam braquée sur un nid à Sarralbe, vous pouvez suivre la belle croissance des cigogneaux nés il y a moins d'un mois. Et vous vous dites que la relève est là. Sauf que ces belles images sont trompeuses, les saints de glace de la semaine dernière ont été fatals à une majorité de petits.

Souvenez-vous les pluies glaciales du lundi 11 mai, 1er jour du déconfinement. Certes, les cigogneaux de la webcam de la mairie de Sarralbe ont résisté aux intempéries, mais le reste de la population en Moselle et dans le Grand est en général a durement souffert.

A quelques jours près...

C'est un ornithologue de ce secteur, Dominique Klein, qui dresse ce triste constat : "Les cigogneaux de la webcam sont nés un peu plus tôt, ils avaient 26 ou 27 jours au moment des saints de glace. Tandis que la majorité des bébés avait entre 10 et 15 jours. Lundi 11 mai, il a plu entre 30 et 40 millimètres d’eau, la journée il n’a pas fait plus de 5 degrés, la nuit 0 voire -1 degré. Des nids étaient inondés. Et les parents devaient continuer à aller chercher çà manger, jusqu’à huit fois par jour. Parfois, les parents se débarrassent des cigogneaux morts et moi _j’en ramasse tous les jours_".

Un trou dans la pyramide des âges

On recense 400 couples de cigognes en Moselle. Dominique Klein observe qu'en moyenne il reste au mieux un cigogneau par nid. Cela va avoir des répercussions sur la reproduction : "Dans deux ans, on n’aura même pas un dizaine de nouveaux couples sur la Moselle. Ce trou démographique va peser longtemps. On a connu la même chose en 2017 avec un printemps pourri où il a énormément plu. On le ressent encore maintenant".

Une note d’espoir, des cigogneaux sont nés après les saints de glace, ils ont échappé à la tempête et pourront assurer l’avenir.