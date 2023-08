Hécatombe de cigognes électrocutées dans les Pyrénées-Orientales

Des cadavres de cigognes sont retrouvés aux pieds de lignes et de pylônes électriques dans les Pyrénées-Orientales.

Selon Rossano Pulpito, le président de la Ligue de protection des oiseaux des Pyrénées-Orientales (LPO 66) : "24 cadavres de cigognes ont été retrouvés entre le 13 et le 29 août". Une situation qualifiée d'exceptionnelle et anormale. Selon les premières constatations et des analyses, dont certaines sont encore en cours, ces oiseaux migrateurs sont morts électrocutés.

Une migration du grand Nord à l'Afrique

Ces populations d'oiseaux viennent des pays du Nord de l'Europe. "Certains individus étaient bagués et nous ont permis de remonter leur piste jusqu'en Allemagne ou aux Pays-Bas", indique le président de la LPO 66. Des groupes parfois de plus de 300 cigognes passent donc par le couloir rhodanien, traversent le pays catalan puis survolent les Pyrénées pour atteindre leurs destinations finales : l'Afrique ou l'extrême Sud de la péninsule ibérique. En route, des groupes font des "haltes migratoires", ils s'arrêtent pour se reposer et se nourrir.

Sauf qu'en chemin les obstacles sont nombreux. Les oiseaux peuvent percuter des bâtiments, peuvent fatiguer, tomber malade... ou se faire électrocuter. Pourtant, dans nos imaginaires d'humains, les oiseaux peuvent se poser sur des fils électriques sans mourir d'une électrocution. "Effectivement, les cigognes qui ne se posent que sur un câble électrique ne risquent rien", explique ce passionné d'ornithologie.

Mais ce sont d'immenses oiseaux qui peuvent faire jusqu'à 2,10 mètres d'envergure. "Alors lorsque pour se reposer les cigognes se posent sur des lignes, elles s'envolent et avec leurs ailes touchent deux câbles en même temps ce qui crée un arc électrique", détaille Rossano Pulpito. La conséquence de l'envol est donc fatale, ces oiseaux meurent par électrocution.

Un travail de recensement mené avec RTE

Un taux de mortalité rarement observé dans le département, mais confirmé par RTE, l'entreprise gestionnaire du réseau électrique en France. "Au cours du mois d’août, RTE a constaté 16 cigognes décédées aux abords de la ligne électrique Argelès-Saint-Cyprien-Mas-Bruno et 4 aux abords d’un poste électrique", signale RTE qui parle également d'une situation exceptionnelle.

L'entreprise assure que "la protection des oiseaux est au cœur de leurs préoccupations". Dans d'autres régions de France et pour d'autres espèces d'oiseaux, des dispositifs ont été mis en place : des balises pour les éloigner ou encore des girouettes pour les effaroucher. RTE souligne qu'un travail de recensement et de développement de solutions est construit avec les associations environnementales depuis plusieurs années déjà. La LPO 66 espère pouvoir rapidement mettre un terme à cette hécatombe.

Si vous retrouvez des cadavres de cigognes, vous pouvez contacter la LPO 66 ou l'Office Français de la Biodiversité.

Environ 300 cigognes blanches en halte migratoire sur une piste d'ULM de Saint-Génis-des-Fontaines. © Radio France - LPO 66