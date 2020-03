Hiver sans neige : avenir incertain en Corse pour les stations de ski

Que vont devenir les stations de ski alors que la neige se fait de plus en plus rare ? La question se pose depuis un certain temps sur le continent. Elle se pose aussi, et peut-être encore plus, en Corse.

Asco, Bastelica, Ghisoni... Les trois stations insulaires n'ont que très peu, voire pas du tout, fonctionné depuis le début de l'hiver 2020. Pour ces communes, leurs habitants et les socio-professionnels qui travaillent avec la saison des sports d'hiver, c'est tout une économie qui est aujourd'hui à l'arrêt. Alors, faut-il se tourner vers d'autres activités dans ces stations de montagne ?

Selon le maire de Ghisoni, Don-Marc Albertini, on songe déjà à développer de nouvelles activités. "Le but est de garder notre image de commune de montagne, explique-t-il. Si la neige vient à manquer chaque année, on n'a pas envie de lui courir après. On pourrait très bien monter chercher la neige à 2.000 mètres en déplaçant nos remontées mécaniques, puis dans quelques années à 2.200 mètres, puis encore plus haut, jusqu'à atteindre le Renosu. Ce genre de stratégie est trop dangereux et trop cher. Il faut donc avoir une autre approche. Il faut envisager de nouvelles activités qui ne nécessitent pas de remontées mécaniques."

Don-Marc Albertini, maire de Ghisoni Copier

Don-Marc Albertini sera ce jeudi 5 mars l'invité de la rédaction de RCFM à 7h50.