Hoali, l'appli bretonne qui nous aide à préserver notre planète

Alexandre Solacolu a créée Hoali il y a 3 ans maintenant à Saint-Brieuc. Sa première envie était de lutter contre les déchets qui polluent nos océans en aidant les particuliers à mieux traiter leurs détritus.

Pour inciter les gens à ramasser les déchets le long des plages ou sur les chemins, Hoali proposait donc d'abord grâce à la géolocalisation la liste des poubelles les plus proches. Mais jeter dans une poubelle si ce n'est pas la bonne cela n'a que peut d'intérêt écologiquement. Les consignes de tri par lieux ont donc été ajoutées à l'application bretonne.

Des alertes pour les habitants de Saint-Brieuc Agglomération

Depuis un an, les habitants de Saint-Brieuc Agglomération peuvent recevoir sur leurs smartphones, des alertes pour leur rappeler les jours de sortie des poubelles. Un service amené à se développer.

Et maintenant, Hoali indique les endroits où remplir sa gourde

Toujours dans l'envie de simplifier la vie aux utilisateur, on trouve depuis cet été les endroits pour remplir gratuitement sa gourde d'eau. Alexandre Solacolu, le créateur de l'application, était à Paris en juillet en pleine canicule, sans plus une goutte d'eau à boire et à part acheter une bouteille en plastique, il ne trouvait pas un seul point d'eau. L'idée a plu aux internautes, ce qui fait qu'on trouve déjà 67 000 points de remplissage de gourde partout en France. Hoali travaille aussi pour y ajouter des bars et restaurants "gourde friendly".

Bientôt les cendriers sur Hoali

Dernier projet en date pour les créateurs d'Hoali, un partenariat avec la start-up finistérienne MéGo! pour cartographier les cendriers partout en France.

Plus de 10 000 personnes utilisent déjà Hoali dans sa version beta. Une nouvelle version simplifiée et modernisée sera proposée d'ici la fin de l'année.