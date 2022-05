Hohneck : l'association SOS Massif des Vosges proteste contre un nouveau projet de réaménagement

C'est un projet de réaménagement dont on ne connait pas encore tous les contours, mais il suscite déjà la colère de l'association SOS Massif des Vosges. Il consisterait à restaurer des sentiers du sommet du Hohneck et de ses abords. On parle également d'un circuit pour fauteuils handicapés allant du parking au sommet.

Un aménagement "inutile"

La création d'un tel sentier n'est pas nécessaire selon Dominique Humbert, le président de l'association. "C'est un aménagement artificiel supplémentaire qui est inutile car les handicapés ont la possibilité de circuler grâce à des fauteuils spécialement adaptés qui peuvent être loués je pense, car j'imagine que ça coûte et cher qu'on s'en sert un court moment. Grâce à ces fauteuils ils pourraient circuler sur des sentiers difficiles".

Il craint surtout que le projet n'aboutisse en fait à la création d'une plateforme qui surplomberait le cirque glaciaire du Wormspel dans un but d'attirer toujours plus de touristes. "Il faut que l'on arrête d'essayer d'attirer toujours plus de monde. Il y a des projets partout. Ça va devenir un parc d'attractions".

Si on laisse faire, la chaume sera transformée en terrain de tennis

La chaume est selon lui déjà très abîmée. "On a déjà des sentiers et d'autres sentiers parallèles qui se créent, parce que les gens coupent les chemins. Si on laisse faire, petit à petit il n'y aura plus d'herbe là-haut. La chaume sera transformée en terrain de tennis", souffle Dominique Humbert.

Lui et son association, qui comprend une centaine d'adhérents, militent pour que l'on coupe les accès au Hohneck aux engins motorisés et que l'on mette en place une navette pour véhiculer les personnes à mobilité réduite en haut du sommet.

La direction du Parc naturel des Ballons des Vosges, que nous avons contactée, n'a pas souhaité réagir aux dénonciations de SOS Massif des Vosges. Elle explique être pour l'instant en phase de concertation avec différents acteurs pour dessiner les contours du futur projet de réaménagement.