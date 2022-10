Hubert Falco demande le report de la ZFE pour la métropole Toulon Provence Méditerranée

Hubert Falco, président de Toulon Provence Méditerranée, demande le report de la ZFE et la réduction de son périmètre

Prévue pour le 1er janvier 2023, la ZFE pourrait encore patienter à Toulon et dans sa métropole. Hubert Falco, président de "Toulon Provence Méditerranée", demande officiellement le report "à 2024, voire 2025" de la mise en application de cette Zone à Faible Emission, qui vise à interdire progressivement les véhicules les plus polluants. "Nous ne sommes pas prêts" dit l'élu.

Hubert Falco, qui répète ne pas s'opposer au principe de la ZFE, estime que la situation économique et sociale n'est pas propice à la mise en application de la ZFE : "Si un citoyen n'a pas les moyens de changer de voiture, il n'aura plus le droit de venir en ville ? Aujourd'hui, les aides accordées pour changer de voiture sont insuffisantes. Si je suis pour une Zone à faible émission, je suis contre une zone d'exclusion sociale !"

Report et périmètre plus restreint ?

L'élu souhaite également que "les spécificités du territoire" soient prises en compte : "Notre métropole est traversée par deux autoroutes, un tunnel. Nous allons pénaliser les gens qui empruntent ces axes et qui n'ont pas de vignette ? Le port de Toulon accueille aussi un million de personnes chaque année pour embarquer pour la Corse ou les Baléares, qu'allons-nous leur dire ? On ne peut pas appliquer uniformément la loi aux 40 plus grandes villes de France !"

Si aucun périmètre précis n’a jamais été dévoilé pour la ZFE de Toulon, la métropole précisant qu'elle concernerait "un périmètre très large entre La Garde et Six-Fours", Hubert Falco annonce avoir "redéfini un périmètre plus restreint" qu'il va également soumettre à l'Etat.

La création des ZFE a été annoncée en octobre 2018 par le gouvernement pour une entrée en vigueur au 31 décembre 2020. Une échéance repoussée après la crise du coronavirus. Mais plusieurs métropoles ont commencé à la mettre en place, comme Marseille depuis le 1er septembre 2022 .