Hugo Clément, invité de France Bleu Normandie à l'occasion de la COP 15

Hugo Clément était en conférence au cinéma Le Sirius au Havre à l’occasion de la sortie de son livre Les Lapins ne mangent pas de carottes. Le début de la conférence a par ailleurs été perturbée par des chasseurs présents pour protester contre les positions anti-chasse du journaliste. Il était au micro de Lila Lefebvre.

Lila Lefebre : Hugo Clément. La COP15 sur la biodiversité s'est ouverte au Canada, une dizaine de jours pour sauver les espèces de la planète. Vous en attendez quoi ?

Hugo Clément : On attend, comme tout le monde je pense, les meilleures décisions possibles. J'espère que les Etats qui participent à cette COP vont prendre des mesures ambitieuses pour protéger la biodiversité et limiter l'effondrement biologique auquel on assiste aujourd'hui. On peut douter parce que les précédents rendez vous internationaux n'ont pas forcément abouti sur des choses concrètes. Mais on peut aussi espérer, et c'est mon cas, que les gouvernants réalisent l'urgence et l'ampleur des mesures qui doivent être prises. On verra ce qu'il en est. Je fais toujours partie plutôt du camp des optimistes en disant vaut mieux attendre de voir comment ça se passe en espérant que ça se passe bien. Et puis si ça se passe pas bien, on pourra émettre des critiques. Mais pour l'instant, croisons les doigts et espérons que des mesures ambitieuses soient prises.

Lila Lefebvre : Vous parlez des dirigeants, mais aucun chef d'Etat ne sera présent, contrairement à la COP 27. Ça montre un désintérêt selon vous ?

Hugo Clément : Oui, parce que c'est beaucoup plus difficile de mobiliser sur la biodiversité que sur le climat. On parle de plus en plus de changement climatique et c'est très bien. Mais c'est au moins aussi important de parler de la perte de biodiversité parce qu'on dépend de cette biodiversité. Pour pouvoir vivre, nous les humains, on ne peut pas être en bonne santé. Si les espèces animales, si les écosystèmes ne sont pas en bonne santé, on perd au quotidien en France, beaucoup d'animaux qui auparavant étaient communs et qui ont des populations aujourd'hui en déclin. C'est le cas des Alouettes des Champs, par exemple, que tout le monde connaît. On en a perdu 30 % en France en 30 ans. Les insectes, on en a perdu entre 70 et 80 % en Europe en 30 ans. C'est un effondrement massif qui menace la survie même de l'humanité. Ce n'est pas moi qui dit, c'est les spécialistes de la biodiversité. Donc il y a une vraie urgence.

Lila Lefebvre : Vous votre stratégie à vous c'est de dénoncer par des vidéos sur les réseau à la télé et ça sert à quelque chose ?

Hugo Clément : On est tous dans le même bateau en fait. Donc il n'y a pas de camp dans cette histoire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que il n'y a pas d'un côté les écolos, de l'autre les anti écolos. On est tous sur la même planète, dans les mêmes écosystèmes et au final on payera tous le prix de ce qui est en train de se passer. Qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, on subira tous les conséquences. Donc moi, j'essaie plutôt de raisonner sur comment réunir le plus de personnes autour de cette question de l'environnement, comment informer le plus de monde possible et comment faire pour que les citoyens puissent peser sur les responsables politiques ? Parce que nous, à notre niveau individuel, on peut changer des choses pour réduire notre impact. Mais changer seul dans son coin, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que les gens qui sont au pouvoir, qui peuvent prendre des décisions rapides, concrètes pour limiter la casse, le fassent. Et pour qu'ils prennent ces décisions, il faut que les citoyens pèsent sur les responsables politiques. Ça viendra pas tout seul, ça tombera pas d'en haut sans rien faire. Et pour ça, ça passe par s'engager dans les associations sur la question animale ou de défense des animaux, s'engager dans les mouvements citoyens pour le climat, etc.

Lila Lefebvre : Mais on vous reproche aussi beaucoup, notamment les chasseurs qui étaient devant cette salle, de ne pas laisser place à la contradiction, de ne pas leur donner la parole.

Hugo Clément : Dans nos émissions, il y a toujours le point de vue opposé qui s'exprime. Quand on fait un travail journalistique, oui, il faut donner la parole contradictoire aux personnes qui peuvent être visé par une enquête, c'est une des bases du journalisme. Et on le fait toujours. Souvent, les gens ne souhaitent pas s'exprimer, c'est leur choix. Mais la démarche est toujours faite, toujours. Vous pouvez vérifier dans les émissions, à chaque fois, on dit soit on fait intervenir les personnes qui peuvent être ciblées par certaines enquêtes, soit on explique qu'on a cherché à les contacter et qu'ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Il faut quand même aussi regarder la situation globale le discours de défense de l'élevage intensif, la FNCA, le discours des fédérations de chasse, etc. Il est omniprésent dans les médias. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, des fédérations qui ont beaucoup d'argent, qui financent des spots de publicité. Vous avez peut être vu la publicité pour la chasse à la télé dernièrement ? Ça coûte des centaines de milliers d'euros de financer tout ça. C'est des gens qui ont portes ouvertes dans les ministères, qui sont sur les plateaux télé en permanence. On voit des reportages à la gloire de ces pratiques là sur beaucoup de médias. Donc il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. La parole des défenseurs des animaux, elle est malheureusement aujourd'hui très minoritaire dans les médias. Encore, et c'est encore la défense des pratiques destructrices pour l'environnement et qui font souffrir les animaux qui occupent malheureusement la majorité du temps.