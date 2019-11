Huit antiquaires épinglés à La Rochelle, pour avoir vendu de l'ivoire sans autorisation

La Rochelle, France

C'est un des moyens pour lutter contre le trafic international d'ivoire : en France, il est interdit de commercialiser des objets en ivoire, sauf s'ils ont été fabriqués avant 1947. Mais dans ce cas le vendeur doit fournir une attestation d'expert, et déclarer l'objet auprès des autorités. Ce que huit antiquaires avaient oublié ce week-end à La Rochelle. Ils ont été épinglés par les inspecteurs de l'environnement à l'occasion d'un contrôle spectaculaire, réalisé aux heures d'ouverture du salon vendredi après-midi.

Ce contrôle, Muriel, n'est pas près de l'oublier. Voir des agents armés fouiller votre stand pendant des heures devant des clients potentiels, difficile à avaler pour antiquaire de 68 ans de Gensac-la-Pallue en Charente : "des gens qui débarquent et nous prennent pour des délinquants, qui sont à la limite de la violence, ça ne va pas du tout !"

"La déclaration va nous coûter plus cher que l'objet vendu !"

Muriel s'est vu confisquer une trentaine d'objets en ivoire. Valeur : 2.000 euros. Des pièces de la fin du 19e siècle, a priori autorisées à la vente, mais présentées sans attestation d'expert, prouvant qu'elles datent d'avant 1947, et sans déclaration dite "Cites" auprès de l'administration : "Mais on ne peut pas faire de déclaration Cites pour un objet qui vaut 30 euros, peste Muriel. Rien que la délivrance du Cites va nous coûter 50 euros ! C'est n'importe quoi." Sachant que l'on peut tout de même bénéficier de tarifs préférentiels quand on expertise plusieurs objets. Certains professionnels sont également reconnus experts et peuvent faire leurs propres expertises.

Sur le stand d'une antiquaire épinglée, plus aucun objet en ivoire, ils ont été saisis : "on a honte devant les clients, alors qu'on n'a juste oublié un document !" © Radio France - Julien Fleury

En attendant, Muriel risque de ne jamais revoir ses objets en ivoire, qui seront cédés à des musées ou détruits. L'antiquaire charentaise risque également une amende. Les huit procès-verbaux réalisés ce week-end seront transmis au bureau du procureur, qui décidera de l'opportunité des poursuites. Une amende, c'est déjà arrivé à cet autre antiquaire, installé dans le midi, voilà quelques années : "Les agents sont venus sur mon stand, ils ont vu un hochet avec un anneau en ivoire, ils me l'ont confisqué. J'ai eu une amende de 200 euros."

"Ne pas déclarer, c'est participer au trafic"

De quoi vacciner contre l'ivoire cet ancien professionnel du bâtiment, passé à son compte comme antiquaire : "C'est fini ! J'ai 60 ans, je ne vais pas bouffer tout ce que j'ai pour un ivoire." Marquer les esprits, c'était précisément l'objectif de ce contrôle. Guillaume Rulin dirige en Charente-Maritime l'ONCFS (office nationale de la chasse et de la faune sauvage), l'une des deux agences présentes sur le contrôle qui a mobilisé 16 inspecteurs de l'environnement : "les contrevenants de ce week-end ne sont pas des grands bandits, loin s'en faut. Mais ils participent avec leurs ventes d'objets non-déclarés à faire perdurer l'offre et la demande au niveau de ce trafic international."

Guillaume Rulin l'espère en tout cas : l'an prochain, plus aucun ivoire non déclaré ne se vendra au salon des antiquaires de La Rochelle.