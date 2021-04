IMAGES ─ Huit mois après l'incendie du Pignada à Anglet, le parc Izadia rouvre ses portes

Le printemps est synonyme de bonne nouvelle à Anglet. Au parc écologique Izadia, on entend à nouveaux les oiseaux chanter; on peut apercevoir des lapins, renards, libellules et autres papillons. La nature a commencé à reprendre ses droits, et le site, dont l'incendie du 30 juillet 2020 avait dévasté 5 des 15 hectares, sera à nouveau accessible au public à partir du mercredi 7 avril.

Plus de 1.100 arbres ont été replantés cet hiver 2020 contre 200 à 300 habituellement © Radio France - Stéphane Garcia

"On a replanté environ 1100 plants d'arbres ou d'arbustes" détaille Olivier Eudes, agent polyvalent du parc. "Principalement des tamaris, des pins maritimes, du chêne-liège, ou des genêts, qui font des fleurs jaunes magnifiques. Une certaine mixité, donc. On ne va pas refaire une pinède comme on avait fait auparavant, on va plutôt privilégier un petit mélange de feuillus et de pins."

Des troncs encore noircis

Certes, les stigmates sont certes encore présents, en témoignent les algecos qui remplacent désormais le bâtiment d'accueil, entièrement détruit. Mais le plus frappant est ce paysage qui se divise en deux entre les deux lacs. "C'est vraiment l'endroit où le feu s'est arrêté", raconte Dominique Gibaud-Gentili, la directrice du parc Izadia.

Partie brûlée par l'incendie © Radio France - Stéphane Garcia

"D'un côté, on voit encore l'impact du feu, avec des troncs noircis et de la végétation très rase et qui reste encore un peu lunaire. Et dès qu'on traverse pour aller vers le lac sud, voilà Izadia exactement comme avant l'incendie."

Partie restée intacte © Radio France - Stéphane Garcia

Une "crise du logement"

L'enjeu de cette reforestation était double. D'une part, il y avait urgence à reconstituer une végétation, pour tenir les berges et protéger la dune qui remonte le boulevard des plages. À cause des flammes, la dune s'était retrouvée "à nue", exposée aux vents et aux embruns.

D'autre part, il a fallu remettre en place l'habitat naturel de tout une faune, qui s'est retrouvée perdue du jour au lendemain. Ce fut "une crise de logement pour les oiseaux" explique Dominique Gibaud-Gentili. "Les pins brûlés et abattus sont pour eux des logements en moins. On a a donc remis dans le parc une trentaine de nichoirs, même sur des endroits assez dégagés et sur des arbres morts. Et évidemment, ils sont tous occupés."

Des nichoirs ont été installés au milieu des plantations © Radio France - Stéphane Garcia

Une réouverture qui fait du bien, se réjouit Valérie Dequeker, l'adjointe à l'environnement à la mairie d'Anglet. "Tout le monde va apprécier, d'autant plus avec les nouvelles mesures gouvernementales. Le site sera ouvert au public alors que lors du premier confinement, les parcs, forêts et bords de la plage étaient interdits. Les Angloys, les riverains seront contents de revenir dans ce site et de retrouver des bonnes sensations."

Réouverture avec des mesures sanitaires (gel hydroalcoolique et masque) et une jauge limitée à 50 personnes.