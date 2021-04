Huit mois après, les habitants de St Pierre à Martigues ce souviennent du terrible incendie du 4 aout

1000 hectares de forêts emportés par les flammes, 2700 personnes évacuées notamment parmi les vacanciers de nombreux

campings. Dont un sera entièrement brulé.

C'est la deuxième fois en trente ans que je vis un tel incendie, mais celui d'aout a été particulièrement impressionnant" - Mireille une habitante de St Pierre (Martigues)

Les pins ont été les premières essences d'arbres détruites par l'incendie © Radio France - Laurent Grolée

Ce soir d'aout 2020 , 1800 pompiers ont été mobilisés

Alors que la campagne de débrouissaillement est en train d'être lancée par les communes pour enrayer la progression des

flammes le cas echeant, chacun conserve en mémoire cette nuit terrible du 4 au 5 aout dernier

Ce drame, par son ampleur et sa férocité, marquera durablement notre mémoire collective. Gaby Charroux le maire de Martigues

A Martigues, où 800 des 3800 hectares de forêt de la ville ont été brulés, on s'apprête à lancer une grande campagne d'information autour des obligations légales de débroussaillement (OLD), la ville va montrer l'exemple en élargissant à 100 et non plus 50 mètres la zone de débroussaillement autour des terrains municipaux sensibles

Le non respect des obligations de débroussaillement peut coûter jusqu'à 1500 euros d'amende

D'importants travaux de débitage du bois entrepris © Radio France - Laurent Grolée