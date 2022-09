AUDIO - Savoie : ils imitent le cri du loup pour repérer les meutes et recenser l'espèce

Compter les loups, c'est le travail de l'Office français de la biodiversité. Cette police environnementale s'appuie sur plusieurs méthodes : utiliser des données génétiques, recenser les bêtes tuées, mais aussi hurler. L'idée : imiter le cri du loup et attendre qu'il réponde, et ainsi pouvoir recenser l'espèce. Ce jeudi soir, ils sont une soixantaine regroupés devant l'ancien restaurant du Pont de Flon, juste avant Saint-Nicolas-la-Chapelle, dans le Beaufortain. Agents de l'OFB, louvetiers mais aussi bénévoles et même chasseurs, ils sont tous équipés

Hurler comme un loup

Le protocole scientifique est précis : imiter le hurlement pendant 30 secondes, attendre 3 minutes 30 en silence, à l'affût d'une réponse. Répéter 3 fois cet enchaînement puis laisser passer une bonne vingtaine de minutes, attentif. "Toutes les équipes démarrent en même temps pour qu'il n'y ait pas de perturbations entre nous et qu'on ne s'entendent pas", explique Arnaud Chartrain, responsable du service départemental de l'Office français de la biodiversité en Savoie. Le premier cri est fixé à 21h30, à la nuit tombée.

Hurler aux loups se fait à la nuit tombée, lorsque les loups s'activent. Explications d'Arnaud Chartrain. Copier

En tout, 25 postes, attribués à des binômes ou des trinômes, sont disposés aux quatre coins du Val d'Arly. Frédérique est prêt : ce n'est pas la première fois que ce chasseur de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle vient hurler aux loups. "On sait qu'il est là, l'idée c'est de savoir combien il y en a. Moi, je viens pour accompagner les gardes comme ils ne connaissent pas forcément le terrain".

Au bout de la deuxième série, les loups crient en retour

Habitué ou novice, tout le monde peut hurler aux loups. Pas besoin de prédispositions, rassure Alice, une bénévole rompue à l'exercice. "C'est complétement intuitif, je pense qu'il n'y a pas de méthode. Il faut se remémorer les documentaires ou les films dans lesquels on peut entendre ce cri typique et essayer de l'imiter". La jeune femme et Arnaud Chartrain sont postés sur un point haut, face au Val d'Arly et à la station du Crest-Volant. Au top départ, ils s'arment d'un cône de chantier et hurlent.

Les participants crient dans un premier temps pendant 30 secondes. Copier

Puis, c'est le silence. Les mains autour des oreilles, Alice et Arnaud sont à l'affût d'une réponse. Au bout de la deuxième série de hurlements, ça fonctionne. Des loups crient en retour. L'agent de l'OFB identifie un, voire deux adultes. "On ne repart pas bredouille, c'est bien. Mais je n'entends pas de jeunes", nuance Arnaud Chartrain. Car c'est bien là l'objectif de ce comptage estival : entendre des louveteaux pour identifier des sites de reproduction. Au debriefing, sur les 25 groupes constitués, seul un a entendu une réponse de bébés loups.

Après la session, chaque participant doit remplir une feuille en indiquant les sons entendus. © Radio France - Julie Plouvier

Le comptage est important car source de polémiques. C'est en effet ce qui permet ensuite de déterminer le nombre de prélèvements de l'animal possible au cours de l'année. Le taux est fixé à 19% au niveau national. Pour la saison 2021/2022, l'OFB compatibilise environ 900 canidés, un chiffre revu à la hausse au début de l'été.