Hydroliennes dans le Morbihan : "Une expérimentation, pour demain être performant", explique l'exploitant

Deux machines de 16 mètres de haut, lourdes de 300 tonnes et immergées par 20m de fond. Ces hydroliennes vont s'installer à l'entrée du Golfe du Morbihan à la fin de l'année 2023, entre Arzon et l'Ile Longue. Elles sont conçues et exploitées par l'entreprise quimpéroise Sabella, dont Thomas Archinard est responsable des projets, il était l'invité de France Bleu Armorique, ce vendredi 6 janvier.

France Bleu Armorique : Quel est l'objectif de ce test ?

Thomas Archinard : On veut expérimenter de nouvelles technologies. Les deux hydroliennes qu'on souhaite implémenter dans le golfe du Morbihan à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, en fonction des conditions météo, ce sont des hydroliennes expérimentales, de nouvelle génération dans lesquelles on va tester de nouveaux modules technologiques, des nouveaux morceaux technologiques. Et l'idée, c'est d'évaluer leurs performances sur la quantité d'électricité qui va être produite , mais aussi sur les coûts de production de ces machines.

Elles vont permettre de produire quelle quantité d'énergie ?

On estime qu'elles vont contribuer sur le réseau électrique, à alimenter environ 1 000 habitants. L'objectif, c'est d'évaluer encore une fois l'influence de ces nouvelles briques technologiques sur la quantité d'électricité qu'on va pouvoir produire. Ces deux hydroliennes sont différentes, donc on va pouvoir comparer leur production en fonction de leur conception.

1 000 habitants, c'est l'équivalent de la moitié de la population d'une ville comme Arzon... C'est peu comme production ?

C'est un projet qui est expérimental. On n'est pas sur une ferme commerciale dont l'objectif est de produire de l'électricité. L'objectif, c'est d'évaluer des performances, d'améliorer de la technologie pour que demain, on puisse être performant et être compétitif et pouvoir se positionner sur des appels d'offre, que ce soit en France ou à l'étranger.

Vous avez des opposants à ce projet qui craignent des dégâts pour la faune sous marine et une accélération de l'envasement dans le Golfe du Morbihan. Que savez-vous des conséquences écologiques de vos machines ?

Aujourd'hui, le préfet du Morbihan nous a autorisé à expérimenter nos machines dans l'eau. Ça fait suite à énormément d'études, énormément de modélisations, notamment sur la sédimentation sur le site, au comportement sédimentaire et l'impact sédimentaire de nos machines. Ce sont des études qu'on a menées avec des tiers, notamment avec l'Université de Bretagne-Sud, l'Ifremer a également été sollicitée. Donc aujourd'hui, on est totalement confiant sur l'absence d'impact sur ces composantes-là.