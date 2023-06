Ibos : un dépôt sauvage de laine de verre sur un chemin de promenade

La laine de verre a recouvert plus de 20 mètres de terrain

Ce genre de choses était devenu tristement habituel pour la mairie d'Ibos, mais dimanche 25 juin, un nouveau palier a été franchi. Dans la matinée, des cyclistes qui se promenait sur un chemin de campagne sont tombés sur un dépôt sauvage de laine de verre, plus de vingt mètres d'isolants recouvraient le chemin et s'étendaient jusqu'au sol de la forêt. Pour la mairie, le responsable est sans doute un artisan qui, plutôt que de payer la déchetterie, aurait déversé l'isolant en pleine nature, à la faveur de la nuit. Si c'est vrai, il risque jusqu'à 75 000 euros d'amende et 2 ans de prisons. 1 500 euros si ce n'est pas un professionnel.

ⓘ Publicité

La laine de verre a du être retirée à l'aide de grosses machines - Mairie d'Ibos

Sur les 40km de chemins qui entourent Ibos, ces infractions sont courantes. "On retrouve des pneus, des vieux meubles, de l'électroménager, c'est très régulier" déclare Guy Dulout, Secrétaire Général de la Mairie d'Ibos. A cette saison, où le maïs est haut, il y a beaucoup d'endroits hors de vue et la mairie d'Ibos n'a pas grand espoir de retrouver le responsable de ce dépôt sauvage. La route a été nettoyée, mais il a fallu faire venir des machines spécialisées, la laine de verre causant de lourds dégâts à l'environnement. Le tout aux frais de la commune.