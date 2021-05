"Ici commence la mer" : des clous dans les rues de Villerville pour lutter contre la pollution de l'eau

Ce sont des points brillants au milieu des rues du village, disposés à côté de bouches d'égouts. Sur ces clous, il y en a une douzaine en tout à Villerville, il est écrit : "ne rien jeter, ici commence la mer". "C'est une super initiative, on les voit bien et en plus c'est joli", commente Sophie, une habitante qui les a tout de suite remarqué. Marie qui se balade avec elle est plus dubitative : "je ne suis pas convaincu que les gens voient ce qui est écrit. Moi ça m'est arrivé de jeter un mégot dans un égout, c'est tentant", concède-t-elle.

C'est pour lutter contre ces comportements que la mairie a opté pour ce dispositif. "Le geste est tellement facile de jeter son mégot ou autre chose qu'on veut totalement enrayer ce phénomène qui n'est pas souhaitable pour la nature", commente le maire Michel Marescot. Un mégot pollue en moyenne 500 litres d'eau et met entre 3 et 5 ans à se désagréger.

Sur les clous il est écrit : "ne rien jeter, ici commence la mer". © Radio France - Benjamin Recouvreur

Jouer la carte de la pédagogie

Devant son restaurant, Sophie a elle aussi constaté ces comportements. "Les gens jettent des mégots, des masques, les gens sont sales malheureusement et c'est pire depuis qu'on a les masque", se désole-t-elle, convaincu par cette initiative nouvelle.

Il y a une connotation pédagogique pour tous les habitants, de réfléchir avant de jeter quoique ce soit dans un égout parce que ça peut se retrouver directement à la mer. C'est un moyen pour permettre l'implication de tous les citoyens en matière de protection de l'environnement. - Michel Marescot, le maire de Villerville

Le village est très engagé dans ce combat écologique. Il dispose déjà d'un bassin tampon qui lui permet de filtrer toutes les eaux de pluie du village avant d'être reversées à la mer. Cette initiative, lancée en 2017 par le maire de Collioure dans les Pyrénées-Orientales, est une nouvelle arme dans la lutte contre la pollution de l'eau.