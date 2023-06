Il a rallié Paris à Marseille en "Grand bi", ce velo du 19e siècle sans chaine ni frein, en 13 jours

Il n'en est pas à son coup d'essai Demba, 28 ans qui a déjà traversé une partie de l'europe en vélo ou tenté d'autres périples en patin à roulette, en skate board ou en cayak gonflable. Cette fois c'est en "Grand Bi" ce vélo né en Angleterre en 1870, avec sa grand roue d'1 mètre 50 et sa petite à l'arrière de 40cm qu'il a traversé une partie de la France. Pas de freins, pas de chaîne, mais une vue impressionnante du haut de son guidon

780 kilomètres en 13 jours de Melun à Marseille

C'est sur ce grand bi que Demba a donc réalisé l'exploit de rallier Melun à Marseille, au total près de 800 kilomètres en 13 jours, "pour la symbolique, j'avais envie de faire le parcours en 13 jours comme le département des bouches du rhone " précise ce jeune homme qui porte le maillot de l'équipe de France de football

"Il y a des soirs où on a envie d'oublier le grand bi , on a mal partout, mais le lendemain, ça repart" - Demba

Un déplacement qui n'est pas passé inaperçu dans les villages que Demba a traversé "on me prend en photo, on essaye de grimper sur mon Grand bi et puis souvent on m'a hebergé, c'est un objet très communicatif" explique ce jeune homme au dynamisme communicatif. Quant à son retour en région parisienne, pas d'hésitation, ce sera en train, "il faut que je rende le Grand bi à son propriétaire, je ne veux pas le faire attendre, et puis, 780 kilomètres c'est déjà bien" s'amuse Demba

