Il créé de nouvelles variétés de chrysanthèmes près d'Orléans

Avant d'arriver dans les jardineries où tous les loirétains se pressent avant la Toussaint, les chrysanthèmes poussent tout près d'Orléans, à Saint-Denis en-Val. C'est aussi là qu'on leur donne de nouvelles couleurs.

Souvent réservées aux tombes, les chrysanthèmes essayent de se faire une place dans les jardins. C'est l'ambition de Christophe Giroux, qui a repris récemment l'entreprise rachetée par son père en 1998.

Jeu de couleurs

"C'est comme avec la peinture" explique Christophe Giroux "on prend une fleur jaune, une fleure rouge, on a du orange". Dans les grandes serres, les sept employés de l'entreprise font des tests "à la période la plus intense de l'année, nous sommes dix-sept à travailler".

L'objectif, séduire une nouvelle clientèle et chercher des couleurs attrayantes. En ce moment Christophe cherche le blanc le plus éclatant : "c'est une couleur difficile à avoir, parce qu'elle peut avoir une teinte rosée, et les consommateurs veulent du blanc, blanc".

C'est aussi sur la taille de la fleur que Christophe mise beaucoup. Notamment avec de gros boutons. Une jardinière contiendra moins de fleurs, mais les boutons donnent une fleur plus grosse.

Boutures et fleurs prêtes à la vente

Floraland ne vend pas de fleurs directement aux particuliers : "on envoie entre _trois et quatre millions de boutures aux pépiniéristes_, ensuite on livre des fleurs prêtes à la vente aux jardineries, ça représente 50 000 jardinières".

Pour satisfaire au maximum les clients de ses clients, il est en perpétuelle recherche de nouvelles couleurs ou variétés. Après avoir pollinisé une fleur femelle avec un mâle d'une couleur différente, il faut attendre un an "pour obtenir des graines, on les plante ensuite, on voit comment elles poussent". Si ce premier essai est concluant, il faut ensuite les multiplier une première fois, les observer et recommencer. Si la nouvelle variété remplit tous les critères établis par l'entreprise, elle est vendue. Parmi les critères, la grosseur de la plante, la densité, la couleur, sa résistance aux maladies et aux intempéries.